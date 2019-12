Desde ECCLESIA os queremos desear una Feliz Navidad. Vamos juntos de camino a Belén, para adorar al Niño, para maravillarnos de su llegada. Él alentará nuestros caminos para seguir peregrinando juntos en Comunión.

La paz no es una utopía, no es un sueño vago, no es ausencia de conflictos, de obstáculos o de pruebas; la paz es la paz de Jesús, «Paz a esta Casa», como saludo y tarea comprometida por quien se siente enviado a anunciar el Reino de Dios. Se trata de ser mediadores, de proponer y escuchar, de aceptar las diferencias. Se trata de convertirse en personas pacientes, tejedoras de encuentros, que suman y no restan. Es la identidad de los discípulos. (Editorial del número 4014 de ECCLESIA).