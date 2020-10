¡Feliz Domund!

El profeta Isaías toma conciencia de sí mismo y proclama su circunstancia: «aquí estoy». Como cualquiera de nosotros, el profeta analiza su tiempo y su mundo y se da cuenta de que no todo lo que ve es agradable a los ojos. Más aún, sufre ante la visión del sufrimiento del pueblo. Pero ante esa mirada tiene dos opciones. La primera, darse la vuelta y seguir su vida buscando su pro- pio bienestar y su tranquilidad. Una opción que podría parecernos legítima y hasta normal en un mundo en el que prima lo individual y una buena dosis de egoísmo. Pero claro está, esa no puede ser nunca la opción válida para el hombre de Dios.

La segunda opción es la menos fácil: «aquí estoy –pensaría Isaías– en medio del dolor de todos, haciéndome uno con el que sufre para traerle, en nombre de Dios, una palabra de aliento y un ges- to de consuelo». ¿Qué me aportará decidirme por una u otra? Si miro por mí mismo, si me convenzo a mí mismo de que «ahora me toca cuidar de mí», engordaré el caparazón que me protege del mundo y de la historia y acabaré alejando de mí a los otros y a Dios. ¿Quién me salvará, entonces? ¿Quién recibirá lo que en mí hay de bueno? ¿En quién podré depositar mi amor antes de que se me marchite en el alma? El ser humano no está hecho para vivir para sí mismo (Gn 2, 18), sino para entregar la vida.

Los cristianos hemos vivido un encuentro transformador y plenificante con un Otro porque Él se nos ha hecho el encontradizo. De este encuentro hemos resurgido a una vida nueva, y hemos aprendido a leer nuestra realidad con ojos nuevos. A partir de ese momento providencial, en la vida del creyente se pronuncia con voz nueva la afirmación del profeta, «Aquí estoy», porque en Dios, nuestro estar en el mundo es nuevo: firme, esperanzado, comprometido, responsable y alegre. Por eso Isaías –como hoy todos los llamados en esta jornada del Domund a hacernos uno con él– puede añadir inmediatamente «Aquí estoy: envíame».