Felices Las Edades del Hombre, en Aguilar 2018, por José Luis Calvo Calleja

FELICES LAS EDADES DEL HOMBRE, en AGUILAR 2018

El anuncio que hizo el Secretario General de la Fundación Las Edades del Hombre, Don Gonzalo Jiménez, el día 21 de julio de 2016, que Aguilar de Campoo iba a ser la villa palentina que albergaría la Exposición XXIII de Las Edades del Hombre en 2018, me llenó de alegría y felicidad. A la Diócesis y provincia de Palencia volvían “Las Edades del Hombre”. Después de 18 años, con el vivísimo recuerdo, satisfacción y admiración de la muestra celebrada en 1999 en la S.I. Catedral con el título “Memorias y Esplendores”, la iglesia de Santa Cecilia y la colegiata de San Miguel de Aguilar volverán a acoger una nueva edición con el título “Mons Dei” y el epílogo “Eclessia Dei”.

El día 25 de noviembre de 2017, en la feria de Muestras “INTUR” de Valladolid se presentó el cartel publicitario, se anunciaron las sedes, el tema y se hizo público que yo sería el Comisario de la muestra. Sentí una doble alegría y satisfacción. Primero por la diócesis, por Aguilar y su comarca, y en segundo lugar porque en ella yo había estado ejerciendo de sacerdote catorce años. Para mí era algo así como un premio.

Fue en Aguilar donde encontré una parroquia viva, joven y emprendedora; con gentes campurrianas muy trabajadoras, con profundas raíces cristianas, cultas y amantes de su historia y patrimonio. Yo, allí, recogí el testigo de otros sacerdotes, y junto con mi inolvidable amigo D. Arturo Criado, y con D. Lucas Martín, comencé a organizar el museo parroquial, el archivo, la restauración de retablos, tallas, libros, sacristía, sala capitular, etc. Aguilar me dio mucho pastoralmente hablando y desde el punto de vista cultural, mucho amor a su historia y a su arte. Ahora me toca devolver algo. Por eso en este comienzo del año nuevo quiero felicitar a todos los aguilarenses.

Las Edades del Hombre en Aguilar son una oportunidad única para mostrar su riqueza, su belleza, su arte e historia y sobre todo la calidad de sus vecinos. Aguilar es la sede, el centro, pero Las Edades del Hombre abarcan a toda la montaña palentina, a toda la diócesis. Yo, ya estoy trabajando, en unión con la propia Fundación Las Edades del Hombre, y con mi equipo de la Delegación Diocesana de Patrimonio de Palencia en la selección de las piezas que se exhibirán, en los textos que ayuden a vivir y comprender el relato, en las rutas que hagan posible visitar todo el entorno. Estoy trabajando también en la restauración de piezas, y sobre todo en poner mucha ilusión en la tarea que seguiré teniendo en el año 2018.

Este nuevo año 2018 es muy especial para Aguilar y para los palentinos, y todos debemos arrimar el hombro para que la muestra sea no sólo un éxito en todos los sentidos, sino que marque un antes y un después y sea recordada por su calidad y excelencia. Sé que todas la Instituciones, desde la Junta de Castilla y León, Diputación, Ayuntamiento, Parroquia, Diócesis estamos trabajando para lograr un buen producto. El mejor. Yo trabajaré para que “Mons Dei” llegue al corazón de todos, y sirva para que nos sintamos muy orgullosos de nuestra iglesia que ha sabido engendrar y cuidar tanta belleza artística, y sigue trabajando para nuestro pueblo.

Decir ya “Mos Dei” es decir Aguilar de Campoo. Decir “2018” es decir ir a Aguilar y su comarca. Decir “Las Edades del Hombre” es recordar el románico palentino, y Palencia en general.

Las Edades del Hombre en Aguilar de Campoo 2018, debe de ser punto de encuentro obligado. Yo quiero brindar con todos los aguilarenses en estos primeros días del año 2018 por el éxito de Las Edades. Feliz muestra y feliz 2018. Hace ya unos años dije: Aguilar se merece unas Edades, hoy digo Las Edades del Hombre en Aguilar serán las mejores.

José Luis Calvo Calleja

Comisario de la exposición «Mons Dei» de Las Edades del Hombre en Aguilar

