Febrero: La intención de oración del Papa es por las víctimas de la trata

En el vídeo del Papa para el mes de febrero 2019, el Santo Padre pide que, “recemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas, de la prostitución forzada y de la violencia”.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 7 de febrero de 2019

Conmemorando el 8 de febrero, día en el que murió Santa Josefina Bakhita, el Papa Francisco nos invita a rezar durante este mes, “por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas, de la prostitución forzada y de la violencia”, es esta la intención de oración del Santo Padre, publicado por la Red Mundial de Oración del Papa en el “Video del Papa”.

La trata de personas

En el Video, el Pontífice señala que, “aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otros tiempos. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos si no queremos ser, de alguna manera – advierte el Papa – cómplices de estos crímenes contra la humanidad. No podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más quizás que antes”. Por ello, el Papa Francisco invita a que, “recemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia”.

El Video del Papa

El Video del Papa es una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del Santo Padre. Es desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración). El proyecto cuenta con el apoyo de Vatican Media.

La Red Mundial de Oración del Papa

La Red Mundial de Oración del Papa es una obra pontificia, que tiene como misión movilizar a los cristianos por la oración y la acción, ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Estos desafíos se presentan en forma de intenciones de oración confiados por el Papa a toda la Iglesia. Fue fundada en 1844 como Apostolado de la Oración. Está presente en 98 países y la integran más de 35 millones de católicos. Incluye su rama de jóvenes, el MEJ – Movimiento Eucarístico Juvenil. En marzo de 2018 el Papa constituyó este servicio eclesial como Obra Pontificia y aprobó sus nuevos estatutos. Su Director Internacional es el Padre Frédéric Fornos, SJ.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...