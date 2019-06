Falleció Pilar Sartorius, impulsora de Radio María España y Mater Mundi TV

Pilar Sartorius una de las impulsoras de Radio María en España y presidenta de la Fundación Mater Mundi, canal de televisión católico online, falleció este martes 25 de junio.

Sartorius estuvo siempre muy comprometida con la difusión del Evangelio.

En una entrevista concedida en el año 2016 a Religión En Libertad, Sartorius recordó que comenzó en el mundo de los medios de comunicación gracias al ejemplo del Papa San Juan Pablo II.

“Mi amiga Nora de Liechtenstein me invitó entonces a involucrarme en Radio María y así participamos en sus inicios en España. Luego llegaría más gente que hizo tirar adelante Radio María. Allí vi que Radio María nacía muy pobre y pequeña, en un sótano de parroquia, y hoy está en todos los rincones de España. Ese crecimiento entonces parecía imposible. Pero para Dios nada es imposible”, aseguró en la entrevista.

También explicó que Mater Mundi TV, de la que ella era presidenta, busca “dar a conocer lo bueno de la Iglesia, el bien anónimo que muchas veces no se ve” y con el objetivo de “difundir testimonios que toquen los corazones” especialmente los de los más jóvenes para animarles a “tener esperanza, a dar sentido a su vida”.

Isabel Sartorius era la madre del sacerdote Christopher Hartley Sartorius que ha estado más de 12 años en la misión de Gode, en Etiopía y que recientemente ha sido destinado a Sudán del Sur.

En la homilía de la Misa que celebró este martes tras el fallecimiento de su madre, el P. Hartley recordó una frase que “más he oído en estos días. ‘Tu madre fue una madre para mí’, y yo no me daba cuenta. Era una maternidad que se había expandido, una maternidad enorme y de una fecundidad tremenda. Es lo más bonito que creo voy a escuchar, saber que otros la han experimentado así”.

Visiblemente emocionado, el sacerdote afirmó luego que “la maternidad es el tesoro que, de alguna manera, más engrandece a una mujer, y aunque no sea biológica, es a la que me estoy refiriendo ahora”.

Esta maternidad, resaltó el sacerdote, es una “que no se constriñe a unas edades concretas sino que precisamente por no ser biológica te alcanza en otros momentos de tu vida y cuando tal vez más necesitas de una madre”.

Su funeral se celebrará el próximo 2 de julio a las 20.30 horas en la iglesia de San Agustín, en la calle Joaquín Costa nº10, Madrid (España).

Redacción ACI Prensa, 25 de junio de 2019

