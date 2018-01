Fallece una mujer tras la misa del Papa Francisco en Temuco (Chile)

Carabineros, la policía de Chile, confirmó la muerte de una mujer tras la Misa que presidió el Papa Francisco esta mañana en el aeródromo de Maquehue en Temuco en el sur del país.

Según informa Ahora Noticias, una mujer de 47 años falleció mientras volvía caminando desde las parcelas o sectores del aeródromo en donde estuvieron unos 150 mil fieles que asistieron a la “Misa por el progreso de los Pueblos”.

La muerte de la mujer identificada como Paula Aranguiz Guzmán, ocurrió a un kilómetro y medio del lugar de la Eucaristía. Según su madre tenía antecedentes cardíacos y pronto iba a ser sometida a una cirugía.

Fuentes de la organización informaron a ACI Prensa que el cadáver está ahora en un autobús a la espera de medicina legal para su levantamiento.

El camino para llegar al lugar donde se realizó la Misa tenía una extensión de aproximadamente tres kilómetros, los cuales fueron recorridos a pie por la mayoría de los fieles.

