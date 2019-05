Fallece Juan Sánchez Trujillo, sacerdote y poeta, de Ciudad Real

En la mañana del 12 de mayo de 2019 falleció el sacerdote Juan Sánchez Trujillo, a los 83 años de edad.

Don Juan Sánchez Trujillo nació en Castellar de Santiago el 3 de julio de 1935. Ingresó en el Seminario en 1947, ordenándose como sacerdote en Ciudad Real en 1959.

Estudió Lenguas Clásicas en Salamanca, y fue un poeta reconocido que cultivó la poesía latina y griega con versos sáficos. Además, su poemario tiene cientos de décimas en castellano.

Su primer destino pastoral fue en la Obra Apostólica Rural entre 1959 y 1961, dedicándose a la pastoral en las aldeas. En 1961 se le nombró ecónomo de Arenales de San Gregorio y encargado del Río Záncara, hasta 1963. En 1965 fue profesor del Seminario Diocesano, un servicio que siguió ejerciendo hasta el año 2017. Entre 1967 y 1975 fue capellán del Colegio Doncel y director espiritual del Instituto Masculino de Ciudad Real. Entre 1971 y 1975 fue asesor de Juventudes y consiliario de la JAC en 1984. En 1989 se le nombró párroco in solidum de San Pedro de Ciudad Real, hasta 1990, año en el que se le nombró director del Instituto Diocesano de Teología a distancia. Además, en los últimos años fue profesor del Instituto Diocesano de Teología y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha hasta el año 2005.

Falleció el 12 de mayo de 2019 en Madrid, el domingo del Buen Pastor. La misa exequial fue las 17:00 h. en el templo parroquial de Castellar de Santiago.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...