Fallece Hans Küng, el teólogo que cuestionó la infalibilidad del Papa

El teólogo suizo Hans Küng, ha muerto este martes 6 de abril a los 93 años. Así lo ha hecho público la Fundación Weltethos, que Küng presidía. El teólogo ha fallecido «en paz en su casa de Tubinga, en Alemania», han publicado.

Das Weltethos-Institut trauert um seinen Inspirator, den Gründer des Projekts Weltethos, Hans Küng. Sein Lebenswerk aber wird fortgeführt. Es ist uns eine Ehre und bleibt unser Auftrag, die Ideen und das Engagement Hans Küngs für Werte, Weltverantwortung und Dialog fortzuführen. pic.twitter.com/kuokdNwylU — Projekt Weltethos (@WeltethosInst) April 6, 2021

Nacido en Sursee (Lucerna, Suiza) en 1928, Küng se licenció en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, se ordenó sacerdote en 1954 y fue destinado a la diócesis de Basilea. El Papa Juan XXIII le nombró consejero oficial del Concilio Vaticano II. Fue en 1967 cuando Küng publicó La Iglesia, una de sus obras polémicas en la que se pronunciaba sobre la supresión del imprimatur o censura previa de los libros teológicos y la abolición del celibato y a la que en 1976 siguió ¿Infalible?: una pregunta, en la que se manifestaba contra el dogma de la infalibilidad pontificia.

Por esta obras, el 21 de febrero de 1975 el Vaticano realizó una declaración mediante la cual no se dictaban sanciones disciplinarias contra el teólogo pero se le amonestaba a que no siguiera enseñando tesis «que se oponen a la doctrina de la Iglesia católica», en las que aludía a que «en las mencionadas obras del profesor Hans Küng se contienen algunas opiniones que, en diverso grado, se oponen a la doctrina de la Iglesia Católica que debe ser mantenida por todos los fieles».

A pesar de la gravedad de estas opiniones, «dado que el mismo autor, en su carta del 4 de septiembre, no excluye en absoluto poder armonizar, tras un tiempo adecuado de profundo estudio, las propias opiniones con la doctrina del Magisterio auténtico de la Iglesia, esta Sagrada Congregación, por mandato del sumo pontífice Pablo VI, amonesta por el momento a Hans Küng a no continuar enseñando dichas opiniones, y le recuerda que la autoridad eclesiástica le ha confiado la autoridad de enseñar sagrada teología según el espíritu de la doctrina de la Iglesia y no, en cambio, opiniones que destruyen esta doctrina o la ponen en duda».

En 1980, Juan Pablo II se dirige a la Conferencia Episcopal Alemana para explicar la decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe, «que es el resultado de la respuesta honesta y responsable en la base al derecho a la verdad que debía ser protegido y defendido. Ciertamente, el profesor Küng ha declarado con insistencia que quiere ser y permanecer siendo un teólogo católico. Pero en sus obras manifiesta claramente que no considera algunas doctrinas auténticas de la Iglesia como definitivamente decisivas y vinculantes para él y para su teología; y con esto, debido a sus convicciones personales, no está ya en disposición de trabajar en el sentido de la misión que había recibido del obispo en nombre de la Iglesia».

Desde 1995, presidía la Fundación Weltethos, que él creó y a través de la que se encargó de estudiar y fomentar el diálogo entre religiones.