Fallece el sacerdote diocesano de Murcia Antonio Sánchez Hernández

En el día de hoy, 23 de enero, ha fallecido, a los 87 años, el sacerdote diocesano Antonio Sánchez Hernández. Sus restos mortales están siendo velados por familiares y amigos en la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Caravaca de la Cruz, donde ha fallecido, y la misa exequial será mañana, a las 10:00 horas en la capilla de la residencia.

Antonio Sánchez Hernández nació en Bullas el 8 de noviembre de 1930 y fue bautizado en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de dicha localidad el 14 de noviembre. A los 13 años ingresó en el Seminario Menor de San José, pasando después al Seminario Mayor de San Fulgencio, donde realizó los estudios de Filosofía y Teología.

Fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1954 en la Santa Iglesia Catedral de Murcia, por Mons. Ramón Sanahuja y Marcé, Obispo de Cartagena. A partir de su ordenación ocupó los siguientes cargos pastorales:

– 1055-1957: Coadjutor de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Puerto Lumbreras.

– 1957-1958: Rector de la Parroquia del Corazón de Jesús de Raspay (Yecla).

– 1958-1965: Rector de la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Cañada del Trigo (Jumilla) y encargado de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Torre del Rico (Jumilla).

– 1965-1966: Ecónomo de la Parroquia de Nuestra Señora de las Maravillas de Los Martínez del Puerto (Murcia) y encargado de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Baños y Mendigo (Murcia).

– 1966-1989: Cura ecónomo de la Parroquia de San Isidro Labrador de Los Belones (Cartagena).

– 1989-1993: Párroco de Santa María Magdalena de Cehegín y profesor del Instituto Vega de Argos, de la misma localidad.

– 1993-2010: Párroco de Nuestra Señora de los Dolores de La Unión. Durante este tiempo (1993-1997) también estuvo encargado de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Roche (La Unión).

– En 2010 se jubiló y en 2013 se trasladó a la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde ha fallecido hoy.

Descanse en paz.

