Fallece el periodista Tico Medina, ganador del Premio ¡Bravo! de Prensa en 2018

El periodista Tico Medina ha fallecido este 5 de julio a los 86 años de edad. El comunicador granadino, maestro de periodistas, reportero incansable, contador de historias y periodista de raza, tenía una amplia trayectoria en radio, prensa y televisión. Una carrera que le hizo merecedor de innumerables reconocimientos como el Premio ¡Bravo! de Prensa en el año 2018.

Por su labor «como incansable y extraordinario periodista todoterreno y de raza». Así rezaba el acta de los premios que concedía a medina el premio que otorga cada año la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Es, por antonomasia, «un reportero para todo y para todos los soportes de los medios de comunicación, como lo avala el hecho de que ha trabajado en Radio Granada, El Ideal, Informaciones, Pueblo, ABC, TVE, Canal Sur, y desde 2015, la Cadena COPE. Entre sus miles de entrevistas periodísticas, se hallan las que hizo a Fidel Castro, Salvador Dalí o Che Guevara». Hombre de profundas convicciones religiosas e imbuido en el humanismo cristiano, «su quehacer periodístico siempre ha destilado humanidad, bonhomía, valores auténticos y sentido común», exponían desde la Comisión de la CEE.

«Amo la cruz y la necesito»

Granadino de nacimiento, procedía del pequeño pueblo de Píñar, su nombre completo era Escolástico Medina, pero todos le conocían por Tico.

Durante la entrega de premios, destacó su cariño al padre Gago, «cuando empezamos en aquel pequeño estudio en la calle Juan Bravo». El periodista, que en ese momento tenía 85 años, quiso compartir la anécdota en la que explicó que «coleccionaba cruces» y quiso dar las gracias «a todos aquellos que sin nombre» le ayudaron a llevar su tarea a cabo. «Siempre encontré un misionero que me ayudó, que me acompañó» y recordó a «tantos silenciosos que llevan su cruz y ayudan a llevarla a tantas personas». «Amo la cruz, profundamente. Creo en ella en su desnudez y riqueza. La quiero porque me acompaña, porque me ayuda y porque la necesito».