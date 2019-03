Exposición “Pedro de Mena. Granatensis malacate” en Málaga

El 16 de marzo se inaugura en Málaga la mayor exposición monográfica dedicada al escultor Pedro de Mena y Medrano. Bajo el nombre “Pedro de Mena, Granatensis malacae”, la muestra, organizada por la Diócesis de Málaga, reúne 63 piezas en el centro de arte del Palacio Episcopal de Málaga.

En la rueda de prensa han intervenido el vicario general de la Diócesis de Málaga D. José Antonio Sánchez Herrera; el coordinador de la muestra, Gonzalo Otalecu; el comisario de la exposición, José Luis Romero Torres; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral y el diputado de Participación y Cooperación Internacional de la Diputación de Málaga, Félix Lozano. Además, han asistido el deán de la catedral de Málaga, Antonio Aguilera; los patrocinadores Unicaja Banco y Fundación Unicaja, y numerosos colaboradores.

Hasta el 14 de julio, los visitantes podrán recorrer la carrera artística de Pedro de Mena y Medrano, que aunque nacido en Granada, desarrolló su actividad artística en la ciudad de Málaga durante los últimos treinta años de su vida. La exposición está estructurada en siete secciones, seis en el Palacio Episcopal y una en la Catedral de Málaga, para incluir la sillería del coro, que realizó el escultor entre 1658 y 1660.

El centro de arte Palacio Episcopal de Málaga cumple su primer quinquenio trabajando por la difusión del arte religioso y de la cultura, y lo hace con una exposición a la altura del valor del escultor Pedro de Mena.

Entre las obras expuestas, destacan piezas llegadas de todo el territorio nacional, como la Magdalena Penitente y San Francisco de Asís de la Catedral de Toledo. Alrededor de 25 esculturas han sido restauradas para esta muestra, potenciando su valor y dejando al descubierto sus características originarias.

La muestra aumenta su interés debido a las aportaciones recientes sobre este escultor que han propiciado investigaciones como la realizada por Lázaro Gila Medina en la Universidad de Granada (2007) y la primera monografía en inglés, publicada por el comisario de esta exposición, José Luis Romero Torres (2014). En los últimos años ha crecido el prestigio de su obra en países anglosajones, hecho que demuestran las adquisiciones de obras de Mena por parte de museos como The Metropolitan Museum de Nueva York o el The San Diego Museum of Art. La realización de esta muestra era, además, una demanda de la sociedad, ya que la única exposición que se ha organizado sobre él y su entorno artístico se celebró en la Catedral de Málaga hace más de treinta años, y estuvo también promovida por el Obispado de Málaga.

“Pedro de Mena. Granatensis malacae” está organizada por la Diócesis de Málaga y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga, la Fundación Unicaja y Unicaja Banco. Colaboran, asimismo, la catedral de Málaga, la Junta de Andalucía, Colnaghi, Gámez Pinazo, Garántia, UMAS, Fundación Abadía del Sacromonte, Iuris Catedra, Comunidad de Madrid, Fundación Victoria, Pablo Pastor y Casa Diocesana Málaga.

El Comité de Honor de la exposición está presidido por S. M. El Rey Felipe VI, y tiene como vicepresidente al Excmo. y Rvmo. Mons. Jesús Catalá, obispo de Málaga. Entre los vocales, se encuentra el Presidente de la Junta de Andalucía, D. Juan Manuel Moreno Bonilla; el Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera; los alcaldes de Málaga y Granada, D. Francisco de la Torre Prados y D. Francisco Cuenca Rodríguez; los presidentes de la Diputación de Málaga y Granada; los arzobispos de Granada, Sevilla, Toledo, Madrid y Valladolid; los obispos de Córdoba, Cartagena-Murcia, Cuenca, Salamanca, Ávila, Segovia y Guadalajara; el rector de la Universidad de Málaga; la directora del Museo Nacional de Escultura; los vicarios generales de la Diócesis de Málaga; el deán de la Catedral de Málaga; el director de Patrimonio de la Diócesis de Málaga y director del centro de arte del Palacio Episcopal de Málaga y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

La exposición puede visitarse en el horario de 10.00 a 21.00h ininterrumpidamente todos los días de la semana y el precio de la entrada general es de 6€, siendo de 4€ para residentes en la provincia de Málaga, grupos y entradas reducidas.

CICLO DE CONFERENCIAS Y CONCIERTOS

Junto a la exposición, se va a desarrollar un ciclo de conferencias y conciertos titulado “Las tardes de Pedro de Mena”. Entre los conferenciantes, se encuentran el Dr. José Luis Romero Torres, historiador del Arte y Conservador del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía; el Dr. Juan Antonio Sánchez López, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga; la Dra. Reyes Escalera Pérez, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y el Dr. Manuel García Luque, Historiador del Arte de la Universidad de Granada, entre otros.

