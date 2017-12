Exposición sobre la Madre Teresa de Calcuta en La Roda (Albacete)

La Delegación de Misiones de Albacete ha organizado una exposición sobre la Madre Teresa de Calcuta. Se trata de una exposición que ha recorrido las principales ciudades de España desde que se inaugurara en Madrid con motivo de la JMJ.

La exposición se ha instalado en el Centro Cultural de San Sebastián de La Roda, en calle Junco, 4 de esta localidad, y se podrá visitar hasta el próximo 19 de diciembre. En estos días se sucederán los momentos de oración y los actos abiertos a todos.

Como explican desde la delegación, se trata de “una grandísima oportunidad para descubrir la espiritualidad de Madre Teresa de Calcuta y el amor que Madre Teresa siempre transmitía por todos y por cada uno con los que se encontraba. Ella veía en cada persona a Jesús y así lo demostró durante toda su vida de dedicación en la ciudad de Calcuta al servicio de los más pobres de los pobres”.

Entre los actos que se están desarrollando con motivo de la exposición, ayer tuvo lugar la conferencia: “El espíritu y la obra de Santa Teresa de Calcuta”, de José María Calderón, delegado de misiones de Madrid. El viernes tendrá lugar a la 21:00 la procesión “Camino de Sencillez”, que irá desde la sede de la exposición hasta la Parroquia de El Salvador. Y el domingo, 17 de diciembre, habrá un almuerzo solidario en la Parroquia del Cristo.

OMPRESS-ALBACETE (13-12-17)

