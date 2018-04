Exposición fotográfica de la Coronación en 1918 de la Virgen de Covadonga

Exposición fotográfica de la Coronación en 1918

La Colegiata de San Fernando, el edificio más antiguo de Covadonga (siglo XVI) alberga durante estos días una exposición de fotografías tomadas en el momento de la coronación canó- nica de la Santina, el 8 de septiembre de 1918.

La mayor parte de las imágenes fueron realizadas por la fototipia Thomas, de Barcelona, y se muestran también algunas reproducciones de postales y de prensa de la época, adquiridas en diferentes momentos por el Museo de Covadonga.

Un total de dieciséis fotografías muestran, entre otros, el momento en el que los reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, entregan las coronas de la Virgen y del Niño al Cabildo; la multitudinaria procesión que tuvo lugar en el Santuario al finalizar la ceremonia, o la firma el acta de la coronación, docu- mento que, por cierto, se conserva en el Museo de Covadonga. Las fotografías pueden verse en la web del Jubileo: www.jubileocovadonga2018.com

