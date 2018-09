Exposición en Granada “Detalles ocultos de la Capilla Real”

“Estoy enamorado de la Capilla Real y he querido interpretarla de una forma plástica”

Miguel Ángel López es arquitecto, aficionado a la pintura y creador de la exposición “Detalles ocultos de la Capilla Real”, la muestra que interpreta en forma de lienzo los principales tesoros de la emblemática Capilla Real de Granada que puede visitarse hasta el 31 de octubre, en el Centro Cultural Nuevo Inicio, de lunes a viernes, en horario de 10 a 13:30 horas.

¿En qué consiste esta exposición sobre la Capilla Real?

En esta muestra he querido reinterpretar la capilla real desde el punto de vista del edificio, como los mausoleos, orfebrería, tejidos, incluso las obras flamencas que pertenecieron a la Reina Isabel. Es un punto de vista artístico, yo estoy enamorado de la Capilla Real, es una obra maestra a la que he ido muchas veces, y más allá de la visita turística he querido interpretarla plásticamente.

¿Qué ofrece a los visitantes esta muestra?

La muestra se compone de 32 obras pictóricas que se encuentran en su mayoría en la sala de exposiciones del Centro Cultural Nuevo Inicio y luego hay tres obras que están situadas en la lonja de la Capilla Real. Para mi es un honor poder exponer en ambos sitios. El visitante podrán ver representaciones pictóricos de puertas, los mausoleos de los Reyes Católicos, y de Felipe y Juana, en pequeñas dimensiones que son los que están en la Capilla. También orfebrería, el Lignum Crucis, el espejo y el cáliz de la Reina Isabel, entre otros muchos tesoros. Creo que la exposición da una visión bastante completa de este lugar emblemático que es la Capilla Real tanto arquitectónicamente, como en el interior donde contiene tantos tesoros.

Estos lienzos han sido creados con varias técnicas artísticas…

Principalmente he utilizado el óleo y la acuarela, aunque hay otras técnicas como el papel pegado o el pan de oro que le dan riqueza estética a las obras.

El arte flamenco también está presente en esta muestra…

Hay dos obras en una vitrina, junto con otros detalles, que son interpretaciones que he realizado en acuarela de fragmentos de la obras flamenca de la Reina Isabel ya que era muy aficionada a los artistas flamencos, como es “El llanto de las Santas Mujeres” de Hans Memling, y “La Anunciación” de Bernard Vadertok. Ambas obras pertenecían a la Reina Isabel y hoy forman parte de este rico patrimonio artístico de la Capilla Real.

María José Aguilar

Foto: El autor, el día de la inauguración en Granada

25-9-2018

