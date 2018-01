Exposición en Aragón: «800 Años de Vida Mercedaria. 1218-2018»

Con motivo de los 800 años de la fundación de la Orden de la Merced (1218-2018), la provincia de Aragón en su Jubileo ha preparado una exposición titulada «800 Años de Vida Mercedaria. 1218-2018» que pone en valor su historia y parte de las obras de su patrimonio artístico, así como su labor de recuperación del mismo con temática Mercedaria.

La exposición recoge cerca de 50 obras nunca expuestas, de las que se encuentran pinturas como La alegoría de la Merced restaurada recientemente, esculturas y obra gráfica de los siglos XVIII al XX, cerámica del siglo XVII, y fotografía de finales del siglo XIX.

Las obras provienen de las Comunidades Mercedarias de: El Monasterio de San Ramón, El Real Monasterio de Santa María de El Puig, Castellón de la Plana y de Valencia. La exposición gira en torno a 4 temáticas: La fundación de la Orden; La vida religiosa; Santos y Santas Mercedarios; y por último La Merced hoy a través de un documental que plasma la labor de los Mercedarios. Muestra comisariada por Alejandro Mañas, Doctor en Bellas Artes ayudado por el historiador Fr. Manolo Anglés, Javi Saura y Fr. Cristian Peña. La exposición cuenta con el soporte de la Fundación Obra Mercedaria y el Ayuntamiento de El Puig de Santa María.

La muestra se inaugurará el día 27 de enero de 2018 en el Real Monasterio de Santa María de El Puig a las 12:00 h por el Padre Provincial de la Merced de Aragón Fray José Juan Galve y la alcaldesa del municipio Doña Luisa Salvador Tomás. La muestra estará abierta al público hasta el 10 de enero de 2019. Se podrá visitar en el recorrido de las visitas guiadas del Real Monasterio (de martes a sábado a las 10:00h, 11:00h, 12:00h, 16:00h y 17:00h y domingos a las 12:00h).

Los grupos deben reservar llamando al teléfono: 961470200 o mandando un correo electrónico a mercedariospuig@gmail.com

