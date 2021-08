Exposición de fotografías antiguas de la parroquia del Santo Ángel de Baza

Durante estos días y hasta el próximo 29 de agosto el Museo Arqueológico de Baza recoge una exposición de fotografías sobre la parroquia del Santo Ángel. En ella se recogen numerosas instantáneas del fotógrafo Vicente Suárez y tiene por título «un día de fiesta».

La exposición recoge fotografías de una celebración de la Misa en la parroquia del Santo Ángel hace ahora 21 años, cuando era párroco José María Tortosa. El fotógrafo ha querido recoger y presentar todo lo que ocurre en torno a la celebración de la Eucaristía, desde cómo se prepara el sacerdote hasta cómo la viven los feligreses. Son decenas de fotografías en blanco y negro, algunas retocadas con color, que veintiún años después son un documento vivo de la historia de esa parroquia enclavada en el barrio de Las Cuevas. Se celebraba entonces el Jubileo del Año 2000.

El propio autor, Vicente Suárez, presenta así la exposición:

“Hace unos años (Exactamente 21) tuve la oportunidad de asistir a una boda en la parroquia del Santo Ángel y observé todo lo acontecido en la Misa: el párroco que entra se prepara para la ceremonia, los monaguillos que ayudan en la celebración de la Eucaristía, el cura esforzándose en hacer todo desde el altar, etc… Y me dije ¿por qué no un reportaje y contar todo lo acontecido? Y de ahí salió esta exposición. Las fotos fueron realizadas hace 21 años, como dije anteriormente, en la parroquia del Santo Ángel, por lo que algunos de los asistentes, por naturaleza, faltarán hoy día, pero otros tendrán 21 años, como el bautizo de tuvo lugar después de la Misa. En fin, es una cantidad de recuerdos de ese día de fiesta y por supuesto un homenaje al párroco de entonces, José María Tortosa. Desde aquí mi agradecimiento por la colaboración en todo momento que me ofreció desde que le expuse mi idea, que creo que ha sido original. Las fotos se realizaron con carrete de negativos y fueron reveladas a mano en papel Ilford por mí. Solo hay una copia, que es la que se expone”.

El párroco de entonces, José María Tortosa, que actualmente es párroco en una parroquia de Roma, ha visitado la exposición. En su visita, que tuvo lugar el martes 24 de agosto, estuvo acompañado por el actual párroco del Santo Ángel de Baza, José Luis López.