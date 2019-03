Expocatólica 2019 en Colombia

Iglesia en Colombia: todo listo para la Expocatólica 2019

El objetivo de este evento que se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo en Bogotá, es presentar al país y al mundo la riqueza espiritual y pastoral de la Iglesia Católica, además de consolidar el compromiso social de diversas empresas e instituciones.

Sofía Lobos – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 1 de marzo de 2019

Como eco de la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia en septiembre de 2017 y con el objetivo de promover la cultura del encuentro, del 7 al 10 de marzo de 2019, en el Centro de Convenciones Ágora – Corferias, en Bogotá; se realizará la sexta edición de la Expocatólica. El objetivo de este evento es presentar al país y al mundo la riqueza espiritual y pastoral de la Iglesia Católica, además de consolidar el compromiso social de diversas empresas e instituciones. «Sigamos caminando juntos» La iniciativa fue presentada el miércoles 27 de febrero con una transmisión simultánea en Facebook Live desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), con la respectiva explicación del programa que consta de conferencias, talleres, conciertos, muestras culturales y, por supuesto, momentos de espiritualidad en la eucaristía y el oratorio. En este contexto, la agenda de la Expocatólica rebosa de una gran variedad temática: un total de 80 actividades que aportarán formación humana y religiosa por medio de espacios educativos, artísticos y lúdicos; promoviendo la cultura del encuentro como continuidad del lema de la visita del Santo Padre en tierras colombianas: “Sigamos caminando juntos”. Una Expo con metodología interactiva Para el desarrollo de las actividades formativas, como conferencias y talleres, el equipo organizador de Expocatólica 2019 se ha propuesto a innovar desde una “metodología interactiva”, diseñada a través de circuitos experienciales en el que cada grupo de trabajo dialoga de manera dinámica, con énfasis en un enfoque testimonial y de vivencias, evitando con ello el desarrollo de temas con carácter magistral. Formación, espiritualidad y cultura Entre los grupos que presentarán sus experiencias se encuentran: los frailes franciscanos, los hermanos agustinos, la familia salesiana, Alfa Internacional, la Universidad de la Salle, la Universidad Santo Tomás, Obras Misionales Pontificias, entre otras. El aforo por cada conferencia y taller será en torno de 360 personas. Tal como informan los organizadores, los momentos de espiritualidad previstos en el oratorio también se desarrollarán desde el primer día, tras la celebración eucarística de apertura, dedicando un espacio para la hora santa, la adoración al santísimo, confesiones y el rezo del Rosario. «La sala de artes» Asimismo, el toque cultural marcará la agenda de esta Expo, en la “sala de artes” donde se abordarán diversos temas de un modo más creativo, a través de conciertos y obras de teatro. Entre los participantes estarán la banda sinfónica salesiana, la fundación música de los templos, el Team Jericó de la arquidiócesis de Bogotá, Ciudad Puerto Teatro de la arquidiócesis de Barranquilla, además de la participación especial de la filarmónica don Bosco y de la realización de la fase final del concurso de la voz sacrofónica, que busca promover el talento de los músicos católicos del país.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...