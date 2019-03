Experiencia monástica en Santo Domingo de Silos para hombres entre 18 y 45 años

“¿Puede haber algo mñas dulce para nosotros que esta voz del Señor que nos invita?” (Prólogo de la Regla de San Benito)

Desde la abadía benedictina de Santo Domingo de Silos, de la Congregación de Solesmes. Al igual que en años anteriores, tenemos previsto realizar lo que hemos denominado “experiencia monástica”, un retiro de discernimiento dirigido a hombres entre 18 y 45 años. Nuestra intención es dar a conocer la vida monástica benedictina a quienes puedan estar interesados en ella. De esta forma, el retiro puede servir para orientar y ayudar vocacionalmente a aquellos que se sienten llamados a una vida de seguimiento radical del Señor.

Hace tres años desarrollamos la página web www.sermonje.eu como forma de dar a conocer la vocación monástica y ofrecer una ayuda de cara al discernimiento vocacional. A la par de la génesis de sermonje.eu nace lo que denominamos experiencia monástica, cuya tercera edición tendrá lugar entre el 22 y el 28 de julio de 2019.

La experiencia monástica es una ocasión para pasar unos días conviviendo con los monjes y ser acompañados en la reflexión sobre la vocación y los medios adecuados para responder al amor de Dios. La experiencia implica una progresiva introducción de los participantes en el ora et labora de la vida monástica. Éstos trabajarán con los monjes y recibirán charlas de formación en la que se les introducirá en los principales aspectos de la vida monástica: oración litúrgica mediante el canto gregoriano, lectio divina, silencio, vida fraterna etc.

La finalidad última de la experiencia monástica es servir de ayuda de cara al discernimiento de la llamada que el Señor pueda tener para cada uno. Para llevar a cabo esta tarea de discernimiento facilitaremos acompañamiento espiritual a cada uno de los participantes, y se posibilitará el encuentro y diálogo con los monjes.

En ediciones anteriores de nuestra experiencia monástica hemos tenido 13 y 12 participantes (en 2017 y 2018 respectivamente) con un total de 70 inscripciones en 2017 y más de 200 en 2018. Todos ellos compartieron oración, vida, paseos, reflexiones y conferencias con nosotros en unas jornadas que se ini- ciaba a las seis de la mañana y que se prolongaba hasta las 22:15, cuando se recogían en sus celdas.

Rufino Ezquerro Bretón, OSB. Fray Ángel Abarca Alonso, OSB.

e-mail: info@sermonje.eu

teléfono: 947390049 (de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30)

