Excepcional colección de tejidos medievales de Roda de Isábena

Expertos internacionales subrayan la excepcionalidad de la colección de tejidos medievales de Roda de Isábena

Por la conservación, número y calidad de las piezas que lo componen, por su datación histórica anterior a 1170 y su relación con la epigrafía hacen del conjunto de textiles medievales de Roda de Isábena una colección excepcional no solo en España sino en el contexto europeo.

Esta es una de las conclusiones del seminario «Los textiles medievales de Roda de Isábena», que se ha celebrado los días 28 y 29 de junio organizado por el obispado de Barbastro-Monzón, el Museo Diocesano, su asociación de Amigos y la parroquia de Roda. Organizadores y participantes coinciden en realizar un balance muy satisfactorio de este primer encuentro, tanto por el alto nivel, aportaciones y cercanía de los ponentes, como por la tipología de los asistentes y el modelo de encuentro planteado, con sesiones teóricas y una jornada práctica sobre el terreno.

El foro ha servido para presentar tres estudios que han analizado este patrimonio textil, con especial atención al ajuar funerario de san Ramón: «Las manufacturas textiles andalusíes: caracterización y estudio interdisciplinar», dirigido por la doctora Laura Rodriguez Peinado, «Medieval Islamic Textiles in Iberia and the Mediterranean (Los tejidos islámicos medievales en la Península Ibérica y el Mediterráneo)», de la Fundación Max Van Berchem de Ginebra, dirigido por la doctora María J. Feliciano y el Proyecto Inerwoven, Beca de investigación Marie S. Curie. Programa horizonte 2020, de manos de la doctora Ana Cabrera Lafuente. Estas tres expertas, junto al doctor en Historia del Arte Francisco de Asís García García, que contextualizado el conjunto en Roda, y la subdirectora del Museo, María Puértolas, que disertó sobre san Ramón y el patrimonio rotense, coincidieron en señalar que el seminario constituye un punto de partida de un gran proyecto de futuro.

«Para empezar, tenemos que seguir conservándolo de la mejor manera posible, y esa es la razón de la nueva musealización con las vitrina. Vamos a seguir trabajando para documentar los tejidos, y seguir difundiendo el conjunto tanto a todos los públicos como a nivel académico, porque no eran conocidos fuera de nuestras fronteras hasta su inclusión en los proyectos», concluyó la profesora Ana Cabrera, encargada de las colecciones de indumentaria histórica del Museo del Traje. Dando un paso más, señaló, ha de avanzarse en la mejora de la musealización de Roda en su conjunto, explicando qué es lo excepcional de Roda «que es un orgullo que hay que cuidar».

A ese cuidado apuntó el obispo, Mons. Ángel Pérez, quien subrayó la responsabilidad de recibir una herencia que constituye «nuestra seña de identidad, nuestra cultura legada, nuestro pasado espiritual y tenemos la obligación de trasmitirlo a las futuras generaciones en las mejores condiciones. Darlo a conocer ayuda a reconocer su altísimo valor, para que tenga el lugar que le corresponde. Y no nos olvidemos, en esta tierra que habitamos, que hoy gusta denominar “España vaciada”, este rico patrimonio puede una útil herramienta para que, puesta al servicio de las gentes que la habitan, sea un acicate contra el olvido, la despoblación y el abandono».

La más larga epigrafía textil

Además de ser un espectacular conjunto textil y uno de los pocos que se conservan in situ en España, el ajuar litúrgico de San Ramón de Roda es único en el corpus epigráfico medieval hispano porque incorpora como parte central de su decoración una banda en tapicería con la inscripción árabe más larga que se conserva. «En el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso, grandeza/ la grandeza de Dios y la bendición de Dios y la bendición de Dios/ prosperidad y victoria y apoyo (sostén)/ en el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso/ grandeza y la victoria de Dios/ no hay Dios más que Dios/ victoria y éxito y apoyo y poder y prosperidad. En el nombre de Dios el Clemente el Piadoso/ grandeza y la grandeza de Dios y bendición y la bendición de Dios/ prosperidad y victoria y apoyo y victoria/ en el nombre de Dios el Clemente el Piadoso…victoria…y vida eterna (perpetuidad en Él).» La plegaria constituye un resumen de la vida del obispo san Ramón, opinó la especialista en la cultura visual del mundo hispano medieval y moderno María Judith Feliciano, que ha estudiado esta epigrafía en árabe, símbolo de distinción y del bagaje cultural de este paradigmático prelado, patrón de la diócesis.

Barbastro, 1 de julio de 2019 .

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...