Examen a las cuentas de la diócesis de Bilbao

Una delegación encabezada por Esther Martín, responsable de la oficina de transparencia de la Conferencia Episcopal, visitó ayer la diócesis junto a una auditora de la empresa de Price Waterhouse (PwC), Beatriz García, para revisar las cuentas de algunas parroquias y del obispado de Bilbao.

Las acompañó, Sara de la Torre, redactora de la revista ECCLESIA, con el objetivo de recabar información sobre el día a día de las juntas económicas parroquiales y el destino de los ingresos. Un 71% del presupuesto diocesano proviene de las aportaciones de los fieles y fue éste uno de los capítulos que examinaron concienzudamente en su revisión.

“El objetivo es la autofinanciación y para ello es imprescindible que la feligresía sepa en qué se está gastando el dinero que aporta a la Iglesia”, es la frase que tanto el gerente diocesano, José Mari Ziarrusta como José Joaquín Moral, responsable del plan estratégico económico, recalcaron ante la delegación de la Conferencia Episcopal que acudió a auditar las cuentas de la diócesis de Bilbao. Su visita comenzó en la Quinta Parroquia, donde los responsables de la junta económica parroquial y el párroco explicaron en qué se gastan el dinero que reciben de los fieles. “En la parroquia tenemos dos obras sociales bien engarzadas: una es Bidesari de Pastoral Penitenciaria, acompañando a las personas presas, que están en los pisos habilitados para tal fin y otra, es el apoyo que se ofrece a las personas en riesgo de vulnerabilidad por medio de clases de adaptación”. Finalizaba su exposición uno de los miembros de la Junta señalando que gran parte de las aportaciones de la feligresía se destina a Cáritas “porque en la zona hay muchas necesidades”.

La parroquia de El Carmen fue otro de los lugares que visitaron. Allí también tuvieron la oportunidad de revisar las cuentas y conocer que el dinero que se recibe se destina mayormente a la actividad socio-caritativa del entorno. La visita finalizó en el Obispado, donde también revisaron las cuentas y el destino de los fondos diocesanos. Conocieron el funcionamiento de la Alkarkutxa (Caja de Compensación) y la labor que están realizando miles de personas voluntarias en la Diócesis aportando su dinero, su tiempo y su talento.

Portal de transparencia

El área de transparencia de la página de la Diócesis recoge el organigrama y la documentación relativa a los acuerdos y convenios suscritos con diversas entidades. La delegación de Madrid comprobó, de primera mano, la documentación que se recoge en el mismo. Mónica Gortazar, una de las personas voluntarias responsable de la sección, señalaba que la Diócesis quiere llegar a tener un porcentaje de adecuación en transparencia de un 100%. En este momento es el de un 70%. Anabella Barroso, directora del Archivo diocesano y coordinadora del portal, señalaba que el portal seguirá alimentándose y adecuándose progresivamente.

Diócesis de Bilbao (20-4-2018)

