EWTN: el grupo mediático católico mayor del mundo llega a España 

El grupo mediático católico mayor del mundo llega a España

El próximo jueves 11 de abril de 2019 se presentará en Madrid EWTN España, que será la versión española del canal de televisión religioso y católico mayor del mundo (Eternal World Television Network).

EWTN, fue fundada el 15 de agosto de 1981, por la Madre Angélica (Rita Antoinette Francis Rizzo, 1923-2016) desde el garaje de la casa de las religiosas de las Clarisas Pobres de la Adoración Perpetua en Alabama (Estados Unidos).

EWTN emite en una treintena de lenguas y está presente en cerca de 150 países en todo el mundo. En los Estados unidos, Canada, en toda Hispano América y en Africa y en Asia –Pacífico y en Europa se emite en Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Ucrania, Hungría, Croacia y desde hace pocos meses en Polonia y Suecia. Hoy llega a más de 310 millones de hogares diariamente.

EWTN es también la propietaria de la estación de radio de onda corta privada más grande del mundo, WEWN con sede en Alabama, en los Estados Unidos. Desde 2016 EWTN está afiliada con más de 350 estaciones de radio en los Estados Unidos y más de 500 globalmente.



En 2011, EWTN adquirió el National Catholic Register, el periódico católico más antiguo de los Estados Unidos fundado en 1924 y desde ese mismo año también es la propietaria de Catholic News Agency el servicio de noticias católico con oficinas en norte América, Hispano América y Europa, y propietaria de Aciprensa y de una cadena de editoras de libros.

El jueves 11 de abril de 2019 a las 20:00 se presentará el proyecto que el grupo mediático tiene para España, con contenido y programación destinadas a nuestro país.

FECHA: 11 de abril de 2019

HORA: 20:00

