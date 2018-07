ESTRENO EN CINES EL 28 DE SEPTIEMBRE

Estreno en España de «El Papa Francisco, un hombre de palabra»

El próximo 28 de septiembre, UNIVERSAL PICTURES INTERNACIONAL SPAIN estrenará EL PAPA FRANCISCO, UN HOMBRE DE PALABRA. El nominado tres veces al Oscar® Wim Wenders (La sal de la Tierra, Pina, Buena Vista Social Club) nos brinda un encuentro único con una de las personas más fascinantes del mundo: Jorge Mario Bergoglio, el sacerdote jesuita argentino conocido por millones de personas de todo el mundo como el Papa Francisco.

Contando con un acceso sin precedentes al líder religioso tras su elección cortesía de El Vaticano, Wenders y su equipo, en el transcurso de varios años, han entrevistado al Papa y revisado material de archivo sobre el pontífice viajando por diferentes países, reuniéndose con líderes mundiales y ciudadanos de a pie, y lanzando un poderoso mensaje de compasión, humanismo y unidad.

“Tenemos mucho que hacer, y debemos hacerlo juntos”

( Papa Francisco)

SINOPSIS

El 13 de marzo de 2013, el cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, se convirtió en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica. Se trata del primer Papa procedente de América del Sur, el primero del hemisferio sur y el primer jesuita en ser nombrado obispo de Roma, pero, sobre todo, es el primer Papa que elige el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís (1181-1226), uno de los santos cristianos más venerados y un reformador que dedicó su vida a la “Hermana Pobreza” y a profesar su profundo amor por la naturaleza y todos los seres vivos de la “Hermana Madre Tierra”.

Papa Francisco – Un hombre de palabra, escrita y dirigida por el director tres veces nominado al Oscar® Wim Wenders, pretende ser un viaje personal con el Papa Francisco, más que un documental biográfico sobre él. En esta inusual coproducción con El Vaticano, las ideas del Papa y su mensaje constituyen el eje central de una obra que se propone presentar su labor de reforma y sus respuestas a las cuestiones globales de hoy en día, desde la vida, la muerte y la justicia social a la inmigración, la ecología, la desigualdad económica, el materialismo y el papel de la familia.

– LA ESPERANZA ES UN MENSAJE UNIVERSAL –

HAN DICHO DE ELLA…

“En este conmovedor relato es posible ver el evangelio […] como acciones amorosas.

¿Quién no diría amén a eso?”.

WASHINGTON POST

“Hermosamente grabada y editada (…) “Papa Franciso” se acerca al líder espiritual

lo máximo que un equipo de cine podría lograr”

VARIETY

“Win Wenders logra un documental sólido (…) que posee notable fuerza.”

EL PAÍS

“Una conversación muy personal del Papa con el espectador”

ROME REPORTS

TRAILER

WIN WENDERS: Una invitación inusual. “Ni en el mejor de mis sueños habría imaginado hacer una película sobre el Papa Francisco”.

A finales de 2013, el director alemán Wim Wenders recibió una carta en su despacho de producción de Berlín con matasellos de El Vaticano. Dentro, descubrió una oferta que pocos cineastas reciben: una invitación a realizar un documental sobre el Papa en colaboración con el Papa, que incluía acceso sin restricciones al amplio archivo de la Santa Sede de imágenes televisivas de Su Santidad.

“Era una oportunidad única de hacer una película que jamás podría haber soñado”, dice Wenders. “El Papa Francisco me intrigaba desde el día en que fue elegido, y su elección de nombre como pontífice me emocionó, porque San Francisco es uno de los grandes héroes de la humanidad, en mi opinión. Lo consideré un regalo, contar con un acceso tan íntimo a un hombre tan fascinante y valiente”.

“En el mundo de hoy, no es fácil predicar con el ejemplo y estar a la altura de tus palabras”, dice Wenders sobre Su Santidad. “Nos hemos acostumbrado al hecho de que la mayor parte de la gente que habla en representación de la población —políticos, normalmente— no cumplen lo que afirman. En el Papa Francisco nos encontramos a un hombre honesto que no solo representa a los cristianos y los católicos, sino a toda la humanidad. Actúa de acuerdo a lo que dice, y, personalmente, siento una profunda estima por esa actitud”.

Una sinfonía de preguntas

EL PAPA FRANCISCO – UN HOMBRE DE PALABRA es solo la segunda coproducción que El Vaticano ha realizado con cineastas externos. Tras recibir el encargo en 2013, unos meses después de la elección del pontífice, y sabiendo que tendrían audiencia con Su Santidad en persona, Wenders y su coguionista y productor David Rosier (La sal de la Tierra), junto con los productores de la cinta, se pusieron inmediatamente manos a la obra para redactar cientos de preguntas procedentes de un amplio abanico de personas, desde personalidades destacadas a ciudadanos de a pie. El objetivo era llevar a cabo el proyecto con la máxima rapidez, ya que el Papa ya llevaba un año en el cargo.

“Teníamos que pensar preguntas que cualquiera pudiese hacer”, dice Wenders. “Queríamos que los espectadores se quedasen esperanzados al ver la película, deseando crear un mundo mejor”.

Desde su origen, el proyecto nunca quiso limitarse a los católicos y los cristianos. Pretendía ser para todo tipo de público, porque trata de preocupaciones planetarias. Wenders sabía que no quería hacer un biopic al uso sobre el nuevo Papa. Como le ofrecieron acceso directo al pontífice, Wenders pensó que debía brindarle al Santo Padre toda la plataforma de acción como modo de ponerle en contacto directo con quienes vieran la película. Suponía una inusual oportunidad para que el Papa Francisco hablara con gente de todo el mundo sobre sus preocupaciones y problemas.

“Quería que hablase en lugar de hacer una película sobre sus orígenes”, dice Wenders. “No es una película autobiográfica, sino más bien una biografía de sus ideas; es una película con él, más que sobre él”.

