Estreno del Himno al Padre Arnaiz

El 18 de julio, fecha del aniversario del fallecimiento del Padre Arnaiz, tiene lugar, en la iglesia del Sagrado Corazón (C/ Compañía, Málaga capital) el estreno del himno de la beatificación del Padre Arnaiz.

El autor es Juan Manuel Montiel Amaya, joven director de la coral que se ha organizado para la beatificación, así como de las escolanías de San Estanislao y de la Hermandad de Jesús Nazareno de Almogía.

Encarni Llamas Fortes

Málaga, 12 de julio de 2018

