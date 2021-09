Estreno de ‘Libertad’, el nuevo documental de Misiones Salesianas

Libertad, dirigido por Raúl de la Fuente, es el nuevo documental de MISIONES SALESIANAS que refleja cómo es la vida en la prisión de Pademba, sobre todo para los menores, y cómo los misioneros salesianos trabajan para darles esperanza y ayuda legal para salir y recuperar sus vidas. Libertad se presentará hoy, 16 de septiembre, a las 19:30 horas en directo en el canal de YouTube de MISIONES SALESIANAS.

Chennor ha estado tres veces en la cárcel y ha cumplido casi cinco años de condena. Ha pasado de ser conocido como Sniper (francotirador) a Too nice (supersimpático). Desde los seis años vivió en la calle y se convirtió en el rey de las peleas. En la cárcel sufrió abusos sexuales: «La primera vez me echaron algo en la comida y me dejaron sin fuerzas, era consciente de todo, pero no podía defenderme», asegura. La segunda, sin embargo, los abusos fueron consentidos: «Tenía tanta hambre que los acepté a cambio de comida», reconoce con dolor. Cuando salió de la cárcel enfermó y acudió a los Salesianos: «Me atendieron, me cuidaron, aprendí un oficio. El primer sueldo que gané se lo di al padre Jorge para que ayudara a otros chicos como yo y, desde entonces, estoy con Don Bosco para lo que necesiten y voy a la cárcel para ayudar a los menores inocentes», comenta.

Más de 1,2 millones de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo se encuentran privados de libertad en comisarías, prisiones o centros de reclusión para menores, según Naciones Unidas. La mayoría no tiene antecedentes y se encuentra entre rejas por deambular por la calle por la noche sin rumbo fijo. Los menores que son privados de libertad ven cómo sus derechos son violados sistemáticamente. Muchos niños y niñas son tratados como delincuentes cuando en realidad lo que necesitan es un poco de apoyo y asistencia social. El envío de un menor a la cárcel o a un reformatorio debería ser uno de los últimos recursos, sin embargo en muchos lugares en un procedimiento habitual.

«En Pademba hay hambre, hay sed, hay mal olor, hay maltrato… y hay niños», dice Jorge Crisafulli, misionero salesiano que entra todas las semanas en la prisión para apoyar a los internos, sobre todo, a los menores. Los misioneros salesianos llevan años entrando en las cárceles de países como Angola, Benín, Brasil, México, Filipinas, Mozambique, El Salvador, Tailandia… para atender a los internos, ofrecerles apoyo y formación, con especial interés por los jóvenes y los menores. Inocencia entre rejas pretende visibilizar esta realidad y conseguir personas que se involucren en la defensa de los derechos de la infancia para cambiar las situaciones injustas que viven estos menores en prisiones de todo el mundo.