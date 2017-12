Estreno de la película de animación “Se armó el Belén”

El próximo 15 de diciembre llegará a las salas española la nueva película de Sony Pictures Animation “Se armó el Belén”.

Un asno pequeño pero valiente llamado Bo, que vive en Nazaret, ansía una vida más allá de su rutina diaria en el molino del pueblo.

Un día, tras reunir el valor para liberarse, conoce a María y José y junto a ellos emprenderá por fin la aventura de sus sueños. A lo largo de su viaje hacia la ciudad de Belén, conocerá a Ruth, una adorable oveja que ha perdido a su rebaño, y a Dave, una paloma de altos vuelos. Acompañados de tres ocurrentes camellos y unos cuantos animales excéntricos de establo, Bo y sus nuevos amigos seguirán la estrella y se convertirán en insospechados héroes de la historia más grande jamás contada: la primera Navidad.

En estas fechas de luces y regalos, haz que los más pequeños de la casa reconozcan LA LUZ y el auténtico REGALO que dio origen a lo que hoy en día celebramos. Recupera con tu familia el VALOR de la NAVIDAD.

