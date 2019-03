Estos son los hitos del Pontificado de Francisco según Alessandro Gisotti

Este miércoles 13 de marzo, el Papa Francisco cumplirá 6 años como Pontífice, aniversario que se produce mientras se encuentra en los ejercicios espirituales de Cuaresma junto con la Curia Romana.

Con motivo de este aniversario, Alessandro Gisotti, Director de la Sala de Prensa de la Santa Sede desde diciembre de 2018, concedió una entrevista al medio Vatican News en la que analiza algunos de los hitos del Pontificado de Francisco.

Migrantes

Gisotti destacó la preocupación del Papa por los migrantes a lo largo de su pontificado: “El Papa muestra que los migrantes son personas y no cifras, y lo hace porque tiene una preocupación constante hacia ellos, mientras que vemos que, por desgracia con frecuencia, los medios se ocupan de los migrantes cuando hay una grave crisis, el naufragio de una embarcación o situaciones de emergencia por una guerra”.

“Además de su primer viaje a Lampedusa”, donde acudió poco después de su elección como Pontífice para consolar a los migrantes que en aquel momento estaban llegando en masa a esta isla italiana, “se han producido después muchos gestos de cercanía, de proximidad a los migrantes”.

En este contexto, situó su próximo viaje a Marruecos (del 30 al 31 de marzo), donde el Papa visitará un centro de Cáritas para migrantes. También en su próximo viaje a Bulgaria y a la República de Macedonia del Norte, del 5 al 7 de mayo, recorrerá un campo de refugiados.

Reconciliación

El Director de la Oficina de Prensa también se refirió a la implicación de Francisco en los diferentes procesos de paz y reconciliación en el mundo.

En concreto, habló de su reciente viaje a los Emiratos Árabes Unidos, del 3 al 5 de febrero, donde firmó con el Gran Imán de Al-Azhar, máxima autoridad religiosa islámica suní, una ‘Declaración común sobre la fraternidad humana’.

Esa Declaración “es un gesto profético y valiente del cual seguramente ya estamos recogiendo furtos, pero del que también recogeremos en el futuro”.

“El tema del diálogo es algo que está en el corazón del Papa y que lo contempla siempre con el binomio diálogo-amistad. No es nunca un diálogo con una finalidad específica, sino un diálogo que nace del encuentro”, explicó.

Protección de menores

En la entrevista, Alessandro Gisotti también valoró el Encuentro sobre protección de menores que se celebró en el Vaticano del 21 al 24 de febrero.

“Ha sido un encuentro necesario. Había la duda en muchas personas de si era apropiado tener esta reunión, sin embargo, el Papa ha dado una demostración de valentía y también, según mi opinión, de una valentía profética, porque, por primera vez, ante un escándalo terrible que pone en riesgo no solo la credibilidad, sino también algunos aspectos de la misma misión de la Iglesia, ha querido convocar a todos los presidentes de los episcopados”.

Un Papa sereno

Preguntado sobre qué aspecto le ha impactado más del Papa Francisco en estos dos meses y medio como director ad interim de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti afirmó con rotundidad que “su serenidad”.

“Vivimos, y no se puede esconder, un momento muy delicado, en particular por el terrible escándalo de los abusos. A pesar, no obstante, de esta gran conciencia y también de esta gran valentía para afrontar tal situación, Francisco no pierde la calma, la serenidad”, aseguró.

Realmente, aseguró, “mirándolo en los momentos privados, se ve a un hombre en paz. Es una paz que, obviamente, no procede del mundo, sino que procede de Dios”.

Redacción ACI Prensa, 12 de marzo de 2019

Alessandro Gisotti, Director de la Sala de Prensa del Vaticano. Foto: Daniel Ibáñez / ACI Prensa

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...