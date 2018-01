Esto fue lo que doña Trinidad le dijo al Papa Francisco (Trujillo, Perú)

Doña Trinidad Peralta tiene 99 años y no puede ver. El sábado 20 de enero de 2018 tuvo la oportunidad de saludar al Papa Francisco y recibir su bendición en la ciudad de Trujillo, en el norte del Perú.

El Santo Padre iba en el papamóvil en las calles del centro de la ciudad cuando ordenó detener el vehículo para saludarla.

En declaraciones a RPP, Trinidad contó que “el Papa me vio de lejos y me agarró la mano y me dio la bendición. Me preguntó de dónde venía y cuántos hijos tenía”. “Que bondadosa que es usted”, le dijo el Pontífice a la mujer.

Francisco tuvo este gesto para con esta mujer natural de Chiclayo, otra importante ciudad del norte del Perú, luego de ver el letrero que portaba su hijo Antonio que decía: “Me llamo Trinidad, cumplo 99 años. No veo. Quiero tocar tu manito”.

“Le besé su manito. He tenido la dicha de verlo cerca. Será un momento que no olvidaré en el resto de mi vida”, comentó Trinidad, que tiene 12 hijos, 38 nietos, 35 bisnietos y 8 tataranietos.

La anciana relató que le dijo al Pontífice que siempre reza por él y que Francisco le obsequió un rosario como recuerdo de este encuentro que ella no olvidará jamás.

