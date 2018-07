Estados Unidos: La reunificación de familias aún no ha comenzado en realidad

Niños y padres, familias separadas en la frontera de los Estados Unidos, por el “delito”, de haber atravesado la frontera. Un horror que deja sus huellas en las familias que han sido divididas y que aun hoy no ha encontrado una firme solución

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de St. Thomas de Miami ofrece servicios legales a los inmigrantes que han llegado al país en los últimos cinco años. Se trata de un servicio gratuito avalado por el Colegio de Leyes de la Universidad y por la arquidiócesis de Miami.

Tras el clamor suscitado por la separación de los niños de sus padres en la frontera la oposición acusó a Trump de querer forzar, con las decisiones de los últimos meses en el marco de su política de “tolerancia cero”, un acuerdo en el congreso para que se apruebe su política migratoria más restrictiva.

Entrevistada por Vatican News, la Dra. Christine Lluis Reis, directora del Instituto de Derechos Humanos de St.Thomas University expresó que si bien “no puede confirmar esto” es “lo que pensamos”, dijo. El gobierno de Trump no quiere admitir que es para forzar el congreso, pero a la vez lo hace, como se evidencia en diversidad de tweets en los que el presidente, de hecho, insiste en la modificación de la ley de migración, explicó la abogada. “El congreso está polarizado y es muy difícil tomar una decisión, en especial sobre inmigración”.

Centros de detención no están preparados para acoger a familias completas

¿Qué sucederá con los niños y sus familias mientras tanto? ¿Las cárceles están preparadas para acoger a familias enteras por toda la duración del proceso?

En este momento no. Las decisiones de tolerancia cero fueron tomadas muy rápido, y tenemos ahora sólo tres centros de detención que pueden acoger a familias completas, dos en Texas, y otro fuera de Texas, que no funciona bien. No son suficientes para la cantidad de familias. Significa que deberían tener 2300 lugares para poner a esas familias y no hay esa cantidad. El proceso de reunir los niños con los padres tomará mucho tiempo, no se hace de un día al otro. Ahora tienen que verificar que los niños pertenecen a los padres. Se están haciendo procesos para extraer el ADN a los niños y padres para verificar su identidad.

Se trata –explicó asimismo la abogada – de un número que ahora ha ascendido a cerca de 3.000 a causa de una orden del tribunal al HHS (Health and Human Services Secretary), para que reúna a las familias de los migrantes que fueron separadas antes del inicio de la tolerancia cero.

El proceso de reunificación aún no ha comenzado en realidad

¿Al momento cuántos niños se han reunido con familias?

No tenemos números, pero se trata de un número mínimo. Cuando Trump dijo que no se iban a separar más, no tocó el tema de los niños que ya estaban separados. El proceso de unificar esos niños aún no ha empezado en realidad.

Las detenciones de las familias podrían llevar hasta un año

¿Cuánto tiempo puede llegar a llevar un proceso por este tipo de delito? (Ndr. Trump decidió procesar criminalmente a todos los migrantes que atraviesan la frontera)

Depende, hay muchos que van a poder probar el miedo creíble y esas personas tienen por tanto derecho a pedir asilo político, y el asilo político depende de la corte. Si tenemos, de pronto, dos mil trecientos casos adicionales de solicitudes de asilo político, tomará su tiempo. Un caso de corte puede tomar hasta un año.

Significa que los niños estarán encarcelados junto a sus padres..

Sí, es posible y ese es el otro problema. Tenemos un caso decidido por la corte que estableció que los niños no podían estar detenidos por más de veinte días (ndr. el Acuerdo de Flores). Ese es otro tema que se debe tocar, porque no importa si Trump dice que los tiene que detener, si una corte ya ha tomado la decisión que no se pueden detener por más de 20 días, él no puede ir contra eso. Es otro problema a resolverse. Pero sí, puede hacer que un niño esté detenido entre seis meses y un año.

El peligro de la especulación

Otro de los temas sobre los cuales es necesario poner atención es aquel en relación a la especulación sobre los migrantes: de hecho, las empresas penitenciarias que en los Estados Unidos cotizan en bolsa, han visto disparar sus acciones en este mes de junio, tras la orden ejecutiva de Trump de mantener a las familias unidas y detenidas indefinidamente a medida que progresan sus solicitudes de asilo o procesos de deportación. De ahí que preguntamos a la Dra. Lluis Reis sobre la necesidad de posibles inversiones en empresas penitenciarias., quien, sin certezas, explicó que cada niño detenido “costaría” al Estado unos 750 dólares la noche: “Dicen que cada niño que está detenido, cuesta al estado unos 750 dólares por noche. Eso por una familia, que tendrá dos o tres niños, es un costo increíble, no sé de dónde se sacará ese dinero ni cuánto tiempo va a tomar para crear estas cárceles porque en este momento no las tenemos”.

El tema del tráfico humano utilizado para argumentar “tolerancia cero”

Otro punto es el tema de la trata de personas un delito “transnacional”. ¿El gobierno de EE.UU. está haciendo un trabajo al respecto?

Tenemos varios programas para controlar eso. La realidad es que hay algunas personas que trafican humanos en las fronteras, pero la cantidad de dinero del negocio de traficar humanos es tal, que esas personas no tienen problemas para hacer venir a las personas con visas compradas en otros países. El de los migrantes que atraviesan vía tierra no es un tema de tráfico humano. Son pocos los casos que están entrando por esas razones por la frontera, pero esta argumentación se están usando para tener el apoyo de las personas en los EE.UU. Es una idea que se está promocionando para tratar de convencer a los norteamericanos que esto (la tolerancia cero) es una buena idea, pero en realidad esta política no incidirá mucho en el tráfico de personas.

¿Qué se necesitará para que los niños permanezcan por más de veinte días con los padres? ¿Una autorización judicial…?

Debería ir a una corte más alta para decidir que Flores no cuenta.

¿Y este proceso cuánto puede durar? No hay tiempos para esto…

No, no hay tiempos y no se sabe. Ellos (ndr. la corte, etc. ) siempre pueden tratar de agilizar y darle prioridad a una situación como ésta. Si se decide que se tiene que llevar a una corte más alta pueda ser que tengamos una decisión en una semana, pero también puede requerir meses.

Es difícil saber qué hará la corte con el Acuerdo de Flores. Yo creo, – y es más o menos lo que dice la Iglesia – que todos los países tienen el derecho de controlar migración a su país. No puede haber una frontera completamente abierta en la que todo el mundo pueda pasar cuando quiera y donde el mundo puede hacer lo que quiere. Cada país tiene el derecho de controlar, pero tenemos que hacerlo en una forma que mantenga la dignidad del humano. Esa es la preocupación: el cómo esto afecta a las personas que estamos separando de sus hijos y cómo afecta a los hijos que estamos separando de sus padres. Es algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos tomar las decisiones basándonos sólo en atacar un sistema, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta las vidas que tenemos en las manos, y eso es lo que estamos haciendo, tomando decisiones muy rápidas.

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano, 10 de julio de 2018

