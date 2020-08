Escuelas Católicas muestra algunas dudas sobre la aplicación del acuerdo de vuelta al colegio

Después del acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas presentado ayer, desde Escuelas Católicas, que agrupa a la gran mayoría de la enseñanza concertada, han mostrado algunas dudas sobre su aplicación práctica. Una de ellas, precisamente, sobre el cierre de las aulas. En un principio, se valoró que el cierre de los colegios no lo pudieran decidir las autonomías, una decisión que no está en el acuerdo final. «Está bien que cada autonomía no pueda ir por libre», ha expresado Rafael Alvira, secretario general de Escuelas Católicas. Sin embargo, ese punto se suprimió del borrador del acuerdo y no llegó a la redacción final.

Otra de las dudas que ha planteado Alvira es cómo se va a gestionar la conciliación de los niños aislados o con fiebre. «Nos parece bien que se controle si un alumno tiene síntomas para acceder al colegio. Si los presenta, es mejor que esté en casa, ¿se puede garantizar la atención ahí? Es una situación habitual que haya un niño enfermo y que los padres trabajen», ha explicado Alvira.

Una vez más, el secretario general de Escuelas Católicas ha valorado positivamente la presencialidad en las aulas, «si se toman las medidas oportunas». En anteriores ocasiones, desde esta institución se ha señalado que es deseable que los estudiantes vayan a clase, para abordar aspectos de la educación que no son solo curriculares. Por ejemplo, la convivencia, que tiene que hacerse con seguridad.