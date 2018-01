Escuelas Católicas forma a equipos directivos de colegios de toda España

Escuelas Católicas impartirá formación de enero a octubre

La comunicación y el marketing, un gran reto para los directores de los colegios

La comunicación y el marketing educativo son uno de los grandes retos a los que en estos momentos se enfrentan los equipos directivos de los centros educativos. El panorama educativo ha cambiado radicalmente y cada vez son más los que sienten la necesidad de profesionalizar esta faceta que generalmente han realizado de forma intuitiva. Para ello, Escuelas Católicas ha desarrollado un programa de formación dirigido a los equipos directivos de los colegios, que se impartirá de enero a octubre en siete ciudades.

En un mundo hiperconectado como el actual la comunicación se ha convertido en una necesidad puesto que ahora, más que nunca, lo que no se comunica no existe. Aún más, lo que no se comunica adecuadamente, se transforma en ruido y no se percibe. De ahí que se requiera método, planificación y práctica. En el campo educativo también la comunicación se ha convertido en una pieza clave para mejorar la relación y participación de las familias, crear orgullo de pertenencia, para difundir el proyecto educativo…

Conscientes de la necesidad de concienciar a los centros de la importancia de la comunicación y, a la vez, ofrecerles herramientas para llevarla a cabo eficazmente Escuelas Católicas dedicó en noviembre de 2017 su congreso nacional a la comunicación; acaba de publicar el Libro de estilo de la comunicación y el marketing en instituciones y centros educativos, que se presentó a la prensa el pasado día 19 de enero; y, ahora, ha puesto en marcha unas jornadas de formación dirigidas a los equipos directivos de los colegios en las que se abordarán estas cuestiones. La primera de estas jornadas tendrá lugar mañana viernes, 26 de enero, en Santiago de Compostela.

Con esta formación se pretende inspirar a los centros en la tarea de usar la comunicación no solo para desarrollar estrategias de captación y fidelización de alumnos, sino también para mejorar la comunicación con su comunidad educativa, para entusiasmar, para llegar a la sociedad y para favorecer el encuentro con el otro.

Las jornadas, apoyándose en el Libro de estilo elaborado en colaboración con personas e instituciones con una larga trayectoria en comunicación institucional, permitirán a los asistentes poner en marcha un manual y un plan de comunicación que les hará sentir el peso real de sus organizaciones y colaborar en una mayor proyección exterior del centro.

Los contenidos de las jornadas están estructurados en cuatro ponencias tituladas: “La comunicación en tiempos de posverdad”, “Comunicación e identidad. Construyendo el relato de tu institución”, “Conócete y marca la diferencia. Pautas de comunicación y marketing” y “Protagonistas de la comunicación en la era digital”. Santiago de Compostela, León, Sevilla, Madrid, Valencia, Zaragoza y Tenerife serán las ciudades donde se impartirá esta formación.

