Entrevista al arzobispo Jesús Sanz: «No pintemos a san Francisco de verde ecologista o blanco pacifista»

—¿Qué le llevó a hacerse fraile de una Orden del siglo XIII?

—Bueno, es una cuestión que yo no abordo en mi libro pero está muy bien traída para entender lo que yo escribo. Era seminarista diocesano, terminaba la carrera de Teología, con una crisis personal donde me pregunté sobre mis posibles ministerios futuros. Fue entonces cuando me invita- ron en una semana de Pascua a una leprosería. Fue un tiempo conmovedor. Toqué el mundo del dolor, con la asistencia ministerial y pastoral de tres enormes franciscanos —también corporalmente—, de gran calidad humana y seriedad cristiana y evangélica. Para entonces, había leído cosas de san Francisco pero la realidad me hizo preguntarme quiénes eran entonces los leprosos, dónde estaban y cómo se llamaban sus lepras. Volví a mi seminario, se disiparon las dudas y empezó la inquietud que me condujo a llamar a la puerta de la Orden Franciscana. Si a Francisco de Asís, en la Umbría del siglo XIII, el leproso fue el sacramento por el que Dios cambió su vida, a mí, otra lepra, ochocientos años después también me la cambió. Luego he tenido que ir haciendo otros descubrimientos y hasta dedicarme a otras cosas que no estaban pensadas, como me sucede actualmente.

—¿Qué añade a un obispo ser franciscano, llevar hábito y sandalias?

—Ser un obispo al modo de san Francisco de Asís es una manera concreta de contemplar, encontrarse con Dios y abrazar a los hermanos. No puedo dejar en una percha mi condición franciscana, no puedo ser obispo al margen de mi franciscanismo vocacional. Entonces tratas de expresar, de percibir, de tratar tal y como yo he aprendido que san Francisco abrazó la vida e introdujo en la historia de la Iglesia una manera concreta que tiene que ver con la sencillez, con la ternura, con la fraternidad, con la pobreza y con el amor a la Iglesia. Todo ello dibuja el perfil de un obispo franciscano que no renuncia a estas esencias que son de su carisma.