Entrevista a monseñor Paolo Pezzi , arzobispo de Moscú

Encuentro del Papa Francisco con Putin: monseñor Pezzi, es un signo de diálogo

Entrevista con el arzobispo de Moscú sobre el encuentro del 4 de julio en el Vaticano entre el Papa Francisco y el presidente ruso. «En los temas en discusión, la paz y la defensa de la creación no faltarán -afirma-. ¿La invitación del Papa a Moscú? Deseable, pero no creo que esté en la agenda de Putin. Primero se necesita el consentimiento de la Iglesia Ortodoxa»

Federico Piana – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 1 de julio de 2019

Papa Francisco y Presidente Putin

Paolo Pezzi es arzobispo Metropolitano de la Madre de Dios en Moscú y Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de la Federación Rusa. Está entusiasmado con el próximo encuentro entre el Papa Francisco y el presidente ruso, Vladimir Putin, previsto para el 4 de julio en el Vaticano. «Es la continuación de un diálogo que comenzó hace mucho tiempo. Aunque no conozco el orden del día de la reunión, puedo imaginar que en la mesa de discusión habrá temas queridos por el Santo Padre: el progreso de la paz, la salvaguarda de la casa común, la defensa de la creación» trata de plantear como hipótesis al prelado.

El encuentro entre el Papa y el presidente ruso será el tercer cara a cara: el primero tuvo lugar el 25 de noviembre de 2013, el segundo poco menos de dos años después, el 10 de junio de 2015. La Santa Sede y la Federación Rusa restablecieron plenas relaciones diplomáticas en 2009. En 1990 habían establecido relaciones bilaterales.

Mons. Pezzi, no cabe duda de que el tema de la paz, dada la creciente inestabilidad en el mundo, no faltará en el orden del día de la nueva reunión….

-Absolutamente. También porque sabemos bien que Rusia es una nación esencial para la paz, que puede permitir el logro de un objetivo tan importante. Y luego el Papa está muy interesado en la paz entre los pueblos. Lo ha repetido a menudo.

¿Es posible que el Presidente ruso, durante esta reunión, invite al Papa a Rusia?

– Personalmente creo que es deseable. Pero no creo que esté en las intenciones de Vladimir Putin. Al Papa Francisco le importa que, en una nación determinada, es el poder político el que hace una invitación formal. Pero sobre todo debe ser la realidad religiosa de ese lugar la que debe estar interesada en tener al Papa como invitado. Y hasta ahora me parece que, por parte de la Iglesia Ortodoxa en Rusia, el elemento religioso más significativo, no hay una invitación oficial. Así que no creo que el Presidente ruso pueda dar ese paso por su propia voluntad sin el apoyo claro de la Iglesia Ortodoxa.

