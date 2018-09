Entrega de las aportaciones solidarias de SabadellUrquijo

SabadellUrquijo Banca Privada colabora económicamente en casi 30 proyectos sociales

La entidad cedió el 32% de la comisión de gestión del Fondo de Inversión Sabadell BS Inversión Ética y Solidaria FI

Dos de los tres Fondos Éticos que existen en el mercado español son de Banco Sabadell

En esta nueva edición vuelve a crecer el número de proyectos sociales beneficiarios de los ingresos del fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria

Los proyectos elegidos para destinar las donaciones están enfocados en su mayoría a cubrir riesgos de exclusión social, cubrir necesidades básicas de alimentación y sanitarias de diversos colectivos y a mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad.

Banco Sabadell muestra su sensibilidad hacia colectivos más desfavorecidos y, dentro de su iniciativa para revertir recursos a la sociedad, cuenta con fórmulas que contribuyen a alinear la actividad financiera con la responsabilidad social a través de los productos SabadellUrquijo Banca Privada.

Muestra de ello, es la existencia de una Dirección de Instituciones Religiosas en dependencia de la Dirección de Negocios Institucionales, que brinda a nuestros clientes una atención global cubriendo todas sus necesidades financieras en los ámbitos educativos, sanitario, social-asistencial y el resto de actividades llevadas a cabo por estas instituciones, realizándose a través de una red comercial de más de 2.000 oficinas y directores exclusivos y especializados en el trato con estos clientes.

A lo largo de casi ya veinte años, su Comisión Ética se ocupa de identificar y estudiar anualmente los proyectos a los que les puede resultar más conveniente una contribución económica, tanto con aplicación en el ámbito nacional como en el internacional. Este año han sido seleccionados 29 proyectos dentro del amplio número de solicitudes presentadas.Para hacer efectiva estas aportaciones se llevó a cabo un encuentro con representación de todos los beneficiarios.

SabadellUrquijo Banca Privada entregó los recursos económicos procedentes del 32% de la comisión de gestión del fondo ético y solidario, Sabadell BS Inversión Ética y Solidaria FI, que promueve con los mismos criterios éticos de inversión, y que este año se ha dedicado a los 29 siguientes proyectos humanitarios:

Fundació Privada i Benèfica ASSÍS , reforma y adecuación de una terraza para las personas asistidas, en la zona de enfermería de la residencia Assis.

Fundación Emilio Sánchez Vicario , escuela de tenis en silla de ruedas en el Hospital Nacional de Tetrapléjicos de Toledo.

Fundación Benéfico Asistencial Concepción y Pedro Aragonés , estimulación sensorial para personas con dependencia alta.

Misioneras de Jesús, María y José , rehabilitación de aula para biblioteca en una escuela Infantil.

Fundación Pere Tarrés , apoyo a la pequeña infancia en situación de vulnerabilidad y sus familias.

Acción Familiar (Madrid) , apoyo escolar individualizado y acompañamiento a menores en riesgo de exclusión social.

Banco de Alimentos de Huelva , adquisición de furgoneta para reparto de alimentos.

Comtal, Claves para la inserción , acciones de orientación laboral y asesoramiento sociojurídico.

Hospital San Juan de Dios de León , intervención socio-laboral con mujeres en riesgo de exclusión social.

Fundación Síndrome de Down de Madrid , con sonrisa; un proyecto de emprendimiento social.

Asociación Cultural Norte Joven , catering solidario para la empleabilidad: formación en cocina y aprendizaje-servicio

Cáritas , Programa de formación y empleo de Cáritas

Asociación ONG AFAE , Acción Familiar Euskadi (Acción Familiar País Vasco), Atención psicológica a familias en desempleo para la mejora de su calidad de vida y su reinserción laboral

Fundación María Raventós , Pisos de apoyo para la vida autónoma

Fundación Hogar Santa Lucía , Acogida de Mujeres sin techo

Arzobispado de Madrid , Espacios de encuentro e integración intercultural

Hermanas Hospitalarias, Hospital Sagrat Cor , Vamos sobre ruedas: Taller de bicicletas en Hospital de Día de Adolescentes

Orden Hospitalaria Hermanos San Juan de Dios. Centro SJ de Dios , Taller de autonomía personal. Familias en riesgo de exclusión

Fundación Red Madre , Educación y Formación como herramientas de integración

Fundación CADETE , Ningún niño sin tratamiento por la falta de recursos

Asociación Española Contra el Cáncer , Apoyo social de emergencia para familias en riesgo de exclusión social por enfermedad oncológica

Menudos Corazones , Un hogar y atención psicológica para niños con cardiopatías congénitas y sus familias en situación de desigualdad y riesgo de exclusión social

Fundació Proide (Promoció i Desenvolupament), Promoción de la inserción social y fomento del acceso a servicios básicos de la población siria e iraquí refugiada en el Líbano, con especial énfasis en infancia, jóvenes y mujeres

Fundación Mis Aldeas , Escolarización de niños de la calle (Drop outs)

Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza, SAUCE , Proyecto de educación y apoyo a familias vulnerables ANATHA

Fundación Energía Sin Fronteras , Suministro de agua a la Asociación de Ciegos de Bafia, Camerún

Manos Unidas , Acceso al agua potable para niños y familias de Isla Tortuga, Haití

Congregación Hermanas Franciscanas de la Inmaculada (Valencia), Sneha Nilaya Centro Integral de atención, acogida y educación de niños huérfanos y en vulnerabilidad social en Bagalore, India

Fundación Recover, Diabetes : un fantasma controlable en África

Madrid, 27 de septiembre de 2018 .

