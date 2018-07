Entrega de la II edición de los Premios ‘Razón Abierta’

Los Premios Razón Abierta reconocen con 100.000 euros (divididos en 4 premios de 25.000 euros) a aquellos investigadores y docentes universitarios que “hacen un diálogo desde su ciencia particular con la filosofía y/o teología”, señala la Universidad Francisco de Vitoria.

La ceremonia de entrega de los premios se llevará a cabo el lunes 24 de septiembre en la Casina Pío IV, sede de la Academia Pontificia de las Ciencias, en los jardines vaticanos.

Esta celebración está enmarcada por un Simposio Internacional que reflexionará sobre el significado y las propuestas que hay de diálogo entre la ciencia y la filosofía y la teología en la comunidad universitaria internacional actual. A este Congreso estarán invitados los ganadores de la II edición, los miembros del jurado y los finalistas. El plazo de inscripción se abre el 20 de julio en www.premiosrazonabierta.org para el resto de participantes.

Fallo del jurado

En Madrid, en la Universidad Francisco de Vitoria, los días 18 y 19 de julio de 2018, se reunió el Jurado Internacional de la II edición de los Premios Razón Abierta / Expanded Reason Awards compuesto por: D. Daniel Sada, P. Federico Lombardi S.J., D. Rafael Vicuña, D. Stefano Zamagni, D. Andrew Briggs, D. Paolo Benanti y D. Javier Mª Prades.

El fallo de los Premios, que ha tenido en cuenta el desafío de establecer un diálogo de las ciencias particulares con la filosofía y la teología en línea con el pensamiento de Benedicto XVI, tal y como proponen las bases de los Premios Razón Abierta, ha otorgado el galardón a los siguientes investigadores y docentes universitarios:

– En la CATEGORÍA de INVESTIGACIÓN

Javier Sánchez Cañizares por Universo singular, de la Universidad de Navarra (España).

Juan Arana por La conciencia inexplicada. Ensayo sobre los límites de la comprensión naturalista, de la Universidad de Sevilla (España).

– Con MENCIÓN ESPECIAL en esta categoría de Investigación

Brad Gregory por The Unintended Reformation: How a Religious Revolution Secularized Society, de la Universidad Notre Dame de Indiana (Estados Unidos).

David Wilkinsonpor Science, Religion and the Search for Extra-terrestrial Intelligence, de la Universidad de Durham (Reino Unido).

– En la CATEGORÍA de DOCENCIA

Gonzalo Génova y María del Rosario Gonzálezpor Ética para ingenieros: Entre la supervivencia y la dignidad, de la Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Complutense (Madrid, España), respectivamente.

John C. Cavadini, James Martin, Patricia Bellm y Christopher T. BaglowporCatholic Educators to Engage the Dialogue Between Science and Religion de la Universidad Notre Dame de Indiana (Estados Unidos).

La continuación de estos Premios, junto con el reconocimiento a investigadores y docentes, quiere crear una Comunidad Razón Abierta que pueda ser espacio de encuentro para todos aquellos que deseen investigar según la intuición de Benedicto XVI de ensanchar los horizontes de la razón.

La primera edición recibió trabajos de 170 universidades y 30 países, cuyos ganadores provienen de universidades en Argentina, Estados Unidos y Polonia.

