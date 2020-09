Entreculturas: «Más de la mitad de la población estudiantil del mundo no tiene ordenador»

Más de mil millones de niños no han vuelto al cole en este mes de septiembre. Así lo advertido la ONG jesuita Entreculturas que ha subrayado que la pandemia del coronavirus es «una amenaza» para la educación a nivel mundial ya que «impedirá volver presencialmente a clase este curso cuando le correspondía, entre agosto y octubre de 2020, a dos de cada tres niños en el mundo». Así lo he puesto de manifiesto a través de la campaña Silla Roja «La vida sin educación no se sostiene» y del informe «La vuelta al cole. Un reto global a la sombra de la pandemia», que han presentado de manera virtual este 16 de septiembre.

«Entre agosto y octubre deberían comenzar el nuevo curso 900 millones de estudiantes, sin embargo, solo lo van a hacer la mitad de ellos porque 132 países no han anunciado en qué fecha volverán a abrir sus escuelas», ha explicado la responsable de Incidencia en Entreculturas, Lucía Rodríguez. «Solo un niño de cada tres regresará a clase durante este periodo».

El COVID-19 ha provocado una situación «que nunca antes habíamos vivido» y que «amenaza a la continuidad educativa, por eso, tenemos que hacer frente a la mayor emergencia mundial educativa», ha destacado el vicepresidente ejecutivo de Entreculturas, Daniel Villanueva.

La brecha digital

La situación derivada de la pandemia ha provocado el cierre de las escuelas «que agrava las desigualdades» y producirá «graves retrocesos en la educación y resto de derechos». Algo que está estrechamente ligado con la brecha digital, «pues más de la mitad de la población estudiantil del mundo no tiene ordenador en casa y más de 700 millones no tienen Internet; el impacto en la alimentación de los menores vulnerables, pues 369 millones de niños que dependen de los comedores escolares, tuvieron que buscar otra fuente de alimentación diaria ante el cierre de los colegios; o en la reducción del curriculum a contenidos mínimos».