Entreculturas denuncia la «externalización de las fronteras» por parte de Europa y Estados Unidos

La abogada María Vieyra, que trabaja en la oficina de Melilla del Servicio Jesuita a Migrantes, ha denunciado «la externalización de las fronteras» que llevan a cabo Estados Unidos y Europa. Lo ha hecho en un acto organizado por la ONG jesuita Entreculturas, con ocasión de la celebración del Día Internacional del Migrante, que la ONU celebra el 18 de diciembre. En el acto, la organización ha presentado algunos de los resultados del trabajo que realizan en la frontera sur de España y en todo México. Vieyra, visiblemente cansada, venía de una noche de trabajo y desenlace trágico. «No hemos pasado muy buena noche. Estamos de luto, hemos tenido una jornada trágica otra vez. Helena Maleno reportó el domingo por la noche una llamada de ocupantes de embarcación en apuros, que decían que se hundían. Ayer por la mañana actuaron los servicios de rescate, pero era demasiado tarde. De 90 personas, solo han rescatado 22 y 7 habían fallecido. No es algo excepcional», se ha lamentado Vieyra.

La cifra de migrantes en situación irregular que ha llegado a España de enero a diciembre es, según datos del Ministerio del Interior, de 29.775 personas, que es menos de la mitad del aforo del Santiago Bernabéu. Estas cifras tan bajas, según Entreculturas, se consiguen a base de tratados con terceros países. «Primero fue la Unión Europea con Turquía para que no llegaran a Grecia; luego, con Libia para que no llegaran a Italia; ahora, con Marruecos para que no lleguen a España», según ha explicado Vieyra. La abogada ha destacado que este aumento en los controles fronterizos lleva a los migrantes a optar por rutas «con mayor peligrosidad». El reclamo es que las políticas migratorias «no pueden pasar por el olvido de los Derechos Humanos».

México ya no es lugar de paso

En el acto de Entreculturas han intervenido también las mexicanas Elisabeth Figueroa y Magdalena Silva, presentando el informe Nuevos rotros, mismas dinámicas, sobre la situación de la migración en su país. Silva, que trabaja en los albergues de Entreculturas para la gente que trata de llegar a Estados Unidos, ha destacado el cambio que les ha supuesto el cambio político en Estados Unidos: «Antes atendíamos a las personas por unos días, ahora hay gente que lleva incluso un año. Aún tenemos adolescentes no acompañados que vinieron en la caravana migrante». Incluso ha expresado la desesperación de muchos migrantes centroamericanos. «Me dicen «yo no quiero desearle a nadie nada malo, pero ojalá se vaya Trump»», ha asegurado.

Figueroa, por su parte, ha ofrecido algunos de los datos del informe. El 90% de las personas que emprenden el tránsito hacia Estados Unidos son hombres. El 8% son mujeres, muchas de ellas embarazadas. Casi todos son jóvenes, entre 18 y 30 años, y uno de los factores más importantes a la hora de salir de sus países es la inseguridad y la violencia. La mayoría son hondureños.

Presión política

Pero Entreculturas tiene la intención de conseguir incidencia política. Por ello, tal y como ha explicado su coordinadora del área ciudadana, Irene Ortega, van a reunirse con diferentes instituciones:con ACNUR, con varias oficinas del Ministerio de Exteriores, y con la Agencia Estatal de Cooperación Internacional. «Que conozcan de primera mano la situación de las personas que usan la red de albergues en México. Esto tiene que ver con la influencia que pueda Ejercer España desde el Consejo de Derechos Humanos, o en el pacto mundial de migraciones, o la cooperación internacional de estos países», ha defendido Ortega.