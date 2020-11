EncuentroMadrid: «¿Qué permite recuperar la confianza?»

EncuentroMadrid 2020 se ha concebido desde el principio como una edición especial para este año porque en un momento de tanta incertidumbre sanitaria, política, social y económica las circunstancias obligan a repensar todas las actividades. Esta edición se celebra desde el 19 hasta el 22 de noviembre bajo el lema «¿En quién podemos confiar?». Por este motivo, el presidente de EncuentroMadrid, Rafael Gerez, destaca que «nuestra cultura ha generado una sospecha sobre la confianza en nombre de la autonomía y de la libertad. Y el clima sociopolítico de estos tiempos no ha hecho más que ahondar en esta crisis de la confianza, pues la fractura entre sociedad y clase política o la impresión de que no es posible construir junto con otros ha propiciado un clima de desconfianza generalizado». De aquí vienen las preguntas que se resumen en la del lema: «Queremos partir para ahondar en ciertas preguntas: ¿por qué es razonable confiar? ¿Qué permite recuperar la confianza? ¿Qué implica la confianza, es decir, tener fe en otros? ¿A qué nos abre la confianza?».

—¿Por qué habéis decidido seguir adelante con EncuentroMadrid en un año como este?

Ya habíamos tomado la decisión, como todos los años, de organizar EncuentroMadrid antes de que se declarara el estado de alarma y comenzara el confinamiento. Y tras unas primeras semanas de duda, consideramos que celebrar de nuevo EM era la posibilidad de abrir una pequeña ventana de esperanza en estos tiempos tan dramáticos que estamos viviendo. Ciertamente la modalidad on-line hace que muchos aspectos propios de EM se puedan quedar por el camino (la cercanía; el carácter popular; la concepción de EM como un encuentro de “carne y hueso”; la cordialidad que nace del trabajo de los voluntarios…), pero es también una oportunidad para llegar a muchas más personas.

—¿Por qué habéis elegido la pregunta ‘En quién podemos confiar’ como lema?

El lema ya estaba elegido desde finales de 2019. Pero, al decidir organizar EM de nuevo nos pareció que era muy pertinente a las circunstancias por las que estamos pasando. La confianza es una experiencia fundamental en nuestra existencia cotidiana: no podemos vivir sin confiar en los demás, empezando por actividades tan básicas y banales como conducir (lo hago porque me fío de que todos conducen correctamente) o comprar el pan (tengo la plena seguridad de que el panadero ha utilizado harina y no cianuro para hacerlo). Pese a ello, nuestra cultura ha generado una sospecha sobre la confianza en nombre de la autonomía y de la libertad. Y el clima socio-político de estos tiempos no ha hecho más que ahondar en esta crisis de la confianza, pues la fractura entre sociedad y clase política o la impresión de que no es posible construir junto con otros ha propiciado un clima de desconfianza generalizado. Y, sin embargo, seguimos necesitando de los demás para vivir. Es justamente este punto, que nadie puede negar, del que queremos partir para ahondar en ciertas preguntas: ¿por qué es razonable confiar? ¿Qué permite recuperar la confianza? ¿Qué implica la confianza, es decir, tener fe en otros? ¿A qué nos abre la confianza?

—¿Qué vamos a encontrar en el programa de este año?

Pues en este año en que hemos tenido que simplificar mucho el programa, hemos querido abordar de un lado lo que la confianza es en sí misma, y para ello habrá actos como el de presentación del lema o el de testimonios con el que se cierra esta edición de EM20. Y, de otro, nos acercaremos a la confianza desde diversas perspectivas:

La política y el trabajo, en el acto en que contaremos con la presencia del alcalde de Madrid, del consejero de economía de la Comunidad de Madrid, de la directora de recursos humanos de Vodafone o del director general de CESAL;

La educación

La cultura, en el diálogo con la escritora Irene Vallejo.

La sanidad, a partir de los testimonios de personas que han tenido que afrontar personalmente la pandemia

La economía

O las ciencias

Y todo ello sin olvidar las exposiciones, entre las que cabe destacar una dedicada a la acogida familiar, y los dos espectáculos, con el concierto internacional del sábado por la noche presentado por Javi Nieves o la obra de teatro a partir de textos de Etty Hillesum.

—Siempre habéis dicho que los voluntarios son el corazón de EncuentroMadrid, pero este año no hay voluntarios…

Voluntarios nunca deja de haber, porque todo EM, sea grande o pequeño, nace de la gratuidad y el agradecimiento del grupo de personas que lo prepara a lo largo de todo el año. Es cierto que en esta ocasión muchos no tendrán las tareas que asumían en las ediciones normales de EM, como por ejemplo los de montaje o los de restauración. Pero todo el trabajo de esta edición ha pasado igualmente por un grupo considerable de voluntarios. Y, además, a todos los demás voluntarios, más de 600 en 2019, les hemos invitado a seguir colaborando en esta edición especial de EM difundiéndola y sosteniéndola económicamente.