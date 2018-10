Encuentro Nacional de Delegados y Responsables de Pastoral Juvenil Crónica del Encuentro Nacional de Delegados y Responsables de Pastoral Juvenil de España Del 27 al 30 de septiembre ha tenido lugar en Valencia el Encuentro Nacional de Delegados y Responsables de Pastoral Juvenil de España, organizado por el Departamento de Pastoral de Juventud de la CEE. Asistieron 93 personas pertenecientes a diferentes realidades de Pastoral Juvenil de España de las Delegaciones Diocesanas, Movimientos, Congregaciones e Institutos Seculares, todos de ámbito nacional. En la tarde del jueves, tuvo lugar la acogida, donde estuvo presente y posteriormente presidió la Eucaristía, Mons. D. Javier Salinas, obispo auxiliar de Valencia y Presidente de la Comisión de Apostolado Seglar, a la que pertenece el Departamento de Pastoral Juvenil. En la mañana del viernes, los asistentes disfrutaron de un Retiro espiritual dirigido por D. Miguel Payá Andrés, sacerdote de la Diócesis de Valencia. Desde hace varios años este encuentro comienza con una mañana de meditación y de oración, necesario para después lleva hacia delante el trabajo pastoral. Finalizó la mañana con la celebración de la Eucaristía presidida por Mons. D. Antonio Gómez, obispo de Teruel y Albarracín y responsable del Departamento de Pastoral de Juventud de la CEE. La tarde del viernes tuvo dos momentos: La ponencia sobre el Instrumentum Laboris por Mons. D. Carlos Escribano, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño y Responsable del Departamento de Pastoral Juvenil que además es uno de los Padres Sinodales; y a continuación la mesa redonda donde se propusieron distintas perspectivas sobre el Instrumentum Laboris: con uno de los jóvenes participante en el pre-sínodo (Javier Medina de Valencia), una religiosa (M. Carmen Álvarez de CONFER), un educador (Toni Granados de Ibiza) y un teólogo (D. Fernando rector del seminario de Valencia). El Cardenal, Arzobispo de Valencia, D. Antonio Cañizares Llovera, estuvo presente en la mesa redonda, y después presidió con gozo y cercanía el rezo de vísperas. El director del Departamento de Pastoral de Juventud de la CEE, D. Raúl Tinajero, presentó en la mañana del sábado las diferentes propuestas del departamento previstas en calendario para este curso: JMJ de Panamá, Encuentro de Delegados y Responsables Noveles, V Encuentro de Músicos Católicos, Máster en Pastoral Juvenil, Semana de Cine Espiritual, entre otros; y otros nuevos proyectos en los que comienza a trabajar dicho departamento: preparación de itinerarios de peregrinación para jóvenes y voluntariado en Tierra Santa, Itinerarios de Formación para novios o el Encuentro de Equipos del año 2020. También en este espacio fueron invitados hermanos de Taizé para presentar el Encuentro Europeo de Taizé que tendrá lugar en Madrid a finales de año; y algunos componentes de Didania, federación de escuelas de ocio y tiempo libre de entidad católica. Después de un breve descanso comenzó el momento de trabajar por grupos: Cuatro mesas de trabajo diferentes con los títulos: Reconocer, Interpretar, Elegir y Santidad, que coinciden con las cuatro partes del documento del Instrumentum Laboris. Esta dinámica de trabajo continuó durante la tarde del sábado. La celebración de la Eucaristía fue presidida por Mons. D. Carlos Escribano, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño. Finalizó la tarde del sábado con la puesta en común en plenaria de todas las aportaciones de los cuatro grupos en sus cuatro momentos: Reflexiones, conclusiones y propuestas que fueron acogidas por el Departamento y por el Padre Sinodal, Mons. Escribano para que le ayude ante el próximo sínodo. En la noche, la anfitriona Delegación de Pastoral Juvenil de Valencia ofreció una cena con productos típicos de la tierra organizada por los jóvenes de la misma. Esta velada finalizó con la actuación del Mago Shalom, joven animador del movimiento diocesano Junior, el cual dejó boquiabiertos a todos los asistentes. El domingo, último día del Encuentro Nacional de Delegados y Responsables de Pastoral Juvenil de España, visitaron el centro de Valencia, su Catedral e iglesias cercanas y visitaron la basílica de la Virgen. Después se unieron a la celebración parroquial en la Iglesia de Nazaret, donde presidió la Eucaristía Mons. D. Arturo Ros, obispo auxiliar de Valencia y responsable del Departamento de Pastoral de Juventud. En esta Eucaristía, se dio por clausurado el encuentro.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...