Encuentro Madrid, experiencias que unen en la vulnerabilidad

«¿En quién podemos confiar?». Este es el lema con el que se está celebrando estos días, desde el pasado jueves y hasta mañana, una edición especial de «Encuentro Madrid». En esta ocasión, las conferencias, charlas y encuentros están siendo emitidas por streaming para facilitar la participación.

Uno de los platos fuertes de este evento fue, ayer, la participación en una mesa redonda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto al director de la ONG CESAL, Pablo Llano; el consejero de Economía la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez; y la presidenta de la Fundación Vodafone, Remedios Orrantia. Estuvieron moderados por la periodista Cristina López Schlichting, y compartieron numerosas experiencias en las que emocionaron durante la crisis de la covid-19 ante la vulnerabilidad propia y ajena, pero también por la resiliencia y esfuerzos de la sociedad.

Confiar es razonable

La jornada de ayer comenzó con la mesa redonda Confiar es razonable: filosofía y ciencia en torno a la confianza». Higinio Marín, profesor de filosofía en el CEU Cardenal Herrera, explicó cómo la confianza es una reacción a la dependencia y fragilidad del ser humano. Confiar, es aceptar esta dependencia en el otro, e implica, defendió Rogelio Rovira, catedrático de filosofía de la Universidad Complutense, un salto al vacío. Sin embargo, ha comentado Honorio M. Velasco Maíllo, catedrático de antropología de la UNED, que a pesar de encontrarnos en una crisis de confianza en las instituciones y en las personas, sí acabamos confiando, porque no nos queda otra. Si la crisis del coronavirus ha demostrado algo, concluyó Rovira, es cómo «gracias a esa confianza, (seguimos) adelante».

Un incesante soñar con lo imposible

La pandemia nos ha recordado que no somos eternos, que existen límites, que el hombre no vence cualquier reto. Daniele Mencarelli insitió, durante el diálogo con Alfonso Calavia en el encuentro «Un incesante soñar con lo imposible» que el desafío ahora es acoger nuestra herida, es entonces cuando somos verdaderamente humanos. Mencarelli experimentó el dolor en su trabajo en un hospital de niños. Allí se dio cuenta de que la esperanza es una reacción casi natural. Daniele cuenta esta experiencia en la novela «La casa de las miradas», editado en español por Ediciones Encuentro.

500X600: UNA HISTORIA QUE CONTAR, obra de teatro basada en los diarios de Etty Hillesum

La primera jornada terminó con un espectáculo artístico dirigido por Paola Pozzo e interpretado por la actriz Carla Vilallonga, acompañada por el músico y actor Javier Monsalve. En él se recorre el camino humano de la joven judía, quien, llevada de la mano de su«irrefrenable» deseo, nos narra la escritura que brota de su intensa humanidad: su corazón y su piel. Etty Hillesum, desde su pequeño y apasionado rectángulo, símbolo también del terrible holocausto que vivieron los judíos a principios del siglo XX, dialoga con nosotros, nos interpela y nos conmueve: no nos deja indiferentes. Ella, que escribe en su cuerpo, al dictado de su corazón, todo lo que no quiere olvidar, sabe perfectamente que lo que quiere comunicar es universal, solo por el hecho de ser personal. Pese a su triste final fue consciente de que su vida no fue en vano: «Es extraño, a menudo estoy inmensamente triste, pero mi núcleo interior es siempre más fuerte. Si se excluye la muerte entonces toda la vida no tiene sentido; en cambio si se la incluye, la vida se enriquece».dd

Final del Encuentro Madrid

El encuentro concluirá mañana con el diálogo «No queremos olvidar. Diario de la batalla contra el COVID», en el que participarán Carlos Crego, enfermero del Servicio de Reanimación del Hospital de Fuenlabrada, y Ascensión Camarena, enfermera Pediátrica de la Unidad de Hemodiálisis Pediátrica del Hospital Universitario La Paz.