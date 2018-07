Encuentro Internacional en Fátima de los Equipos de Nuestra Señora

Del 16 al 21 de julio nueve mil matrimonios pertenecientes a los Equipos de Nuestra Señora se dan cita en el Santuario de Fátima, en Portugal. El Movimiento está presente a nivel internacional en ochenta y un países de los cinco continentes. Sus miembros son más de ciento cuarenta mil, distribuidos en unos doce mil equipos

Entre sus participantes se encuentra el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quien ofrecerá una conferencia el 19 de julio en la Basílica de la Santísima Trinidad sobre el tema: “Ecología humana: Hermandad”.

“Ser felices en el matrimonio en comunión con el Padre”

“Ser felices en el matrimonio en comunión con el Padre”, es el objetivo que tienen los Equipos de Nuestra Señora en su pedagogía, centrándose en la perfecta unión de las distintas dimensiones del ser humano, personal y conyugal.

Equipos de Nuestra Señora: Un poco de historia

Los Equipos de Nuestra Señora, movimiento de matrimonios, dirigido y coordinado por matrimonios que se organizan en grupos llamados “equipos integrados” por cuatro a seis parejas acompañadas por un sacerdote, nacieron la ciudad francesa de París, en el período de la posguerra como movimiento cuya la carta fundacional fue promulgada en 1947.

Se trató de una intuición del padre Henri Caffarel, quien al ser cuestionado por algunos matrimonios jóvenes acerca de cómo podrían ir más allá en sus promesas bautismales y sobre qué les podría ayudar a vivir la fe en pareja, elaboró un método que favorece la comunicación en el matrimonio en profundidad y a la luz de Cristo. Fue así como se acuñó el concepto de “Espiritualidad conyugal” que dio vida al carisma fundamental de este movimiento internacional.

Las parejas están hechas para la felicidad

El Padre Caffarel tomó, hace más de cincuenta años, la iniciativa de reunir parejas para reflexionar con ellas sobre el sacramento del matrimonio y la vida conyugal. Y todo esto bajo el amparo de “Nuestra Señora”, por ser María quien los ayuda a acercarse a Jesucristo, centro de la vida espiritual de sus miembros.

El Papa Francisco recordó el 15 de julio, a la hora del ángelus dominical, que todo bautizado debe ser misionero para ser un buen cristiano, para lo cual pidió a la Virgen María, que fue la primera discípula y misionera de la Palabra de Dios, que nos ayude a llevar al mundo el mensaje del Evangelio “con exultación humilde y radiante, más allá de todo rechazo, incomprensión o tribulación”.

Esto mismo lo hemos visto con nuestros propios ojos, al recibir en la Ciudad del Vaticano a tres matrimonios mexicanos en su camino hacia Fátima, pertenecientes a los Equipos de Nuestra Señora. Escuchemos su testimonio:

María Fernanda Bernasconi – Ciudad del Vaticano, 16 de julio de 2018 Escuchemos su testimonio:

