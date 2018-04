Encuentro de los Misioneros de la Misericordia de todo el mundo con el Papa Francisco, en el Domingo de la Divina Misericordia

8-11 de abril

Convocados por el Papa Francisco, los Misioneros de la Misericordia, han llegado a Roma, de todo el mundo, para celebrar en encuentro especial, después de haber sido confirmados en su misión especial.

Según el anuario publicado por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización: Hay nombrados 55 misioneros españoles, entre presbíteros diocesanos y religiosos, pertenecientes a 27 diócesis españolas.

El programa del encuentro, además de la celebración de la Eucaristía del Domingo de la Divina Misericordia, concelebrada por con el Papa, los misioneros participan en conferencias y celebraciones, del 7 al 11 de abril. Especialmente el día 10 tendrán audiencia con el Papa y concelebrarán con él en la basílica de san Pedro.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...