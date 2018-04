Encuentro de escolares en Covadonga

2.260 escolares de 6o de Primaria y 1o de la ESO se reunirán este viernes en Covadonga para participar de un encuentro convocado, con motivo del Año Jubilar, por la Delegación episcopal de Enseñanza.

Allí se darán cita chicos y chicas de colegios públicos y concertados de toda Asturias, en un encuentro que previamente han trabajado en sus centros, pues la Delegación episcopal de Enseñanza les hizo entrega de una unidad didáctica con la que han podido profundizar y conocer mejor el significado de los tres centenarios, tanto el de la Coronación Canónica de la Virgen de Covadonga, el de la creación del primer Parque Nacional de Picos de Europa y los 1.300 años del Reino de Asturias.

Los escolares, que estarán acompañados por un total de 129 profesores, llegarán al Santuario a partir de las diez y media de la mañana, y sobre las doce del mediodía serán recibidos por el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, y el abad de Covadonga, Adolfo Mariño.

A lo largo de la mañana los escolares podrán visitar a la Santina, y realizarán juntos diferentes actividades, como la formación de una figura, entre todos, a partir de una tesela o pieza de mosaico que traerá cada colegio. Habrá actuaciones musicales y tiempo libre para que recorran el santuario y puedan visitar, entre otras, la exposición sobre la madre Teresa de Calcuta que se muestra en la basílica.

