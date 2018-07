En Linz (Austria), con chocolates ayudan a financiar restauración de la catedral

Una dulce iniciativa: Con chocolates ayudan a financiar restauración de catedral

El obispo de Linz (Austria), monseñor Manfred Scheuer, lanzó una especial iniciativa para restaurar la catedral local, la iglesia más grande del país, que incluye la venta de unos chocolates creados para este fin.

Monseñor Scheuer, el alcalde de Linz, Klaus Luger; y el gobernador Thomas Stelzer, presentaron recientemente la iniciativa “Pro Mariendom” (Pro Catedral de María) que busca reunir 12 millones de euros (unos 14 millones de dólares) para restaurar la que alguna vez fue la iglesia más grande de Europa.

Para ello la confitería Jindrak lanzó el Domspitz, un cono de chocolate negro relleno con crema de turrón de almendra; y el Dompraline, hecho también con chocolate negro y almendras crocantes.

Los chocolates son creación de Leo Jindrak, propietario de la tradicional confitería

“La Mariendom siempre ha estado cerca del corazón de la familia Jindrak, por lo que es importante que esta bella estructura se preserve para las generaciones futuras”, afirmó el creador de los chocolates.

Además del dinero que se recaude con los chocolates, el proyecto recibirá contribuciones de la Iglesia, donaciones y los fondos que se obtengan de eventos de caridad. Se estima que el 40% del costo será cubierto por el Gobierno y que los trabajos concluyan en el año 2030.

“En un momento de cambio y agitación; en medio de la gran ciudad, la catedral dedicada a María transmite constancia, fiabilidad y estabilidad. Al mismo tiempo, la torre apunta más allá de nosotros, a alguien más grande, a quien los cristianos llamamos Dios. Esta referencia alimenta el anhelo de que podemos esperar más de lo que este mundo tiene para ofrecer”, dijo Mons. Scheuer según informa el sitio web de la Diócesis de Linz.

El Prelado dijo que “Pro Mariendom” también significa “hacer que las personas sean más conscientes de su significado espiritual”.

Por ello el Movimiento de Mujeres Católicas han programado desde junio de 2018 hasta marzo de 2019 una iniciativa en la que 30 de sus miembros comparten momentos de sus vidas y su fe en relación a la Catedral.

También hay un programa dirigido a niños de seis a doce años, con visitas temáticas y talleres creativos.

La “nueva” Catedral de Linz, también conocida como la Catedral de la Inmaculada Concepción, es una gran iglesia neoclásica cuya primera piedra fue colocada en 1862.

En 1924 el Obispo Johannes Maria Gföllner consagró el templo, edificado en estilo alto gótico francés, como la Catedral de la Virgen María (Mariendom).

Destacan en el templo sus más de 70 vitrales, muchos de los cuales se dañaron durante la Segunda Guerra Mundial.

Mons. Scheuer comentó también que la catedral es un “lugar de descanso para los que buscan y están inquietos. Es para la oración y el recogimiento, además de ser un impresionante atractivo para turistas y visitantes”.

POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa, 12 de julio de 2018

Los chocolates de Jindrak. Foto: Diócesis de Linz / Catedral de Linz. Foto: Wikipedia

