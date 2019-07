En las tumbas del Cementerio Teutónico no hay nada

La apertura de los dos sepulcros, dispuestos para verificar la posible presencia de los restos de Emanuela Orlandi, no ha dado ningún resultado.

Andrea Tornielli – Ciudad del Vaticano, 11 de julio de 2019

Apertura de las tumbas en el Cementerio Teutónico (Vatican Media)

No hay restos humanos. Ni ataúdes, ni urnas, ni huesos. Las operaciones en el Cementerio Teutónico para verificar la hipótesis de la presencia de restos humanos atribuibles a la ciudadana vaticana Emanuela Orlandi, desaparecida hace 36 años, finalizaron a las 11.15 horas. Las investigaciones han dado resultados negativos. La cuidadosa inspección comenzó con la apertura de la tumba de la Princesa Sophie von Hohenlohe, que sacó a la luz un gran espacio subterráneo de unos 4 metros por 3,70, completamente vacío.

Posteriormente, se llevó a cabo la apertura de la segunda tumba-sarcófago, intitulada a la princesa Carlota Federica de Mecklemburgo. También en este caso, no se encontraron restos humanos en su interior. Los familiares de las dos princesas fueron informados rápidamente del resultado de las búsquedas.

A las investigaciones colaboraron el personal de la Fábrica de San Pietro, el profesor Giovanni Arcudi, asistido por su personal, en presencia de un experto de confianza nombrado por el abogado de la familia de Emanuela Orlandi. Estuvieron presentes la abogada de la familia Orlandi, Laura Sgrò, y el hermano de Emanuela, Pietro Orlandi. El Promotor de Justicia del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Gian Piero Milano, y su Adjunto Alessandro Diddi, junto con el Comandante del Cuerpo de Gendarmería del Vaticano, Domenico Giani, siguieron todas las fases de la operación.

«Para una ulterior profundización – informa el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti – se están llevando a cabo verificaciones documentales sobre las intervenciones estructurales que tuvieron lugar en la zona del Camposanto Teutónico, en una primera fase a finales del ochocientos y en una segunda fase más reciente entre los años sesenta y setenta del siglo pasado». Al final de las operaciones, añadió Gisotti, «queremos reiterar que la Santa Sede siempre ha mostrado atención y cercanía al sufrimiento de la Familia Orlandi y en particular a la madre de Emanuela. Atención demostrada también en esta ocasión al acoger la petición específica de la familia de hacer verificaciones en el Cementerio Teutónico».

