El Video del Papa: La Iglesia en camino

El video del Papa para este mes de agosto nos habla sobre la vocación propia de la Iglesia y sobre la necesidad de una reforma que, según Francisco, ha de comenzar en «nosotros mismos» avanzando en una experiencia de caridad, servicio y oración, inspirados por el Espíritu Santo. El Santo Padre ha querido reflexionar sobre la situación de la iglesia y aboga por renovarla «desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria».

El Papa Francisco sueña con una «opción más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual». Señala que no se trata de proselitismo pues este estilo misionero pasa antes de todo por «la reforma de nosotros mismos».

Se recuerda la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: «Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio».

Francisco argumenta en el vídeo de este mes que «la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis». Tan solo hace unos meses se hizo pública la carta con la que Francisco rechazó la renuncia ofrecida por el Cardenal Marx. En ella, no solo se mostró de acuerdo con que «toda la Iglesia está en crisis a causa del asunto de los abusos», sino que lo animó continuar su labor de pastor y enfatizó que «la reforma no consiste en palabras sino en actitudes que tengan el coraje de ponerse en crisis, de asumir la realidad sea cual sea la consecuencia. Y toda reforma comienza por sí misma. La reforma en la Iglesia la han hecho hombres y mujeres que no tuvieron miedo de entrar en crisis y dejarse reformar a sí mismos por el Señor».

Frédéric Fornos S.J., Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, comentó que «Ya al final del año pasado, unos días antes de Navidad, Francisco había querido desarrollar la diferencia entre conflicto y crisis para dejar en claro que estas últimas siempre nos pueden dejar algo positivo. Es un tiempo propicio para el Evangelio y la reforma de la Iglesia. Como dice el Santo Padre: ‘debemos tener la valentía de estar dispuestos a todo; debemos dejar de pensar en la reforma de la Iglesia como un remiendo en un vestido viejo.’ Ante la crisis, lo primero que podemos hacer es aceptarla, como un tiempo propicio para buscar y reconocer la voluntad de Dios. Esto significa no cansarnos de rezar, como tanto insiste el Papa; no cansarnos de seguir el ejemplo de Jesús en el servicio, en la caridad, en el encuentro con el otro, con el que sufre, con más vulnerable y que más lo necesita. ‘El camino siempre tiene que ver con verbos de movimiento. La crisis es movimiento, es parte del camino’, dijo también. Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio».

El Video del Papa es posible gracias al aporte desinteresado de muchas personas. En este link pueden realizarse donativos.