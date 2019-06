¿El viaje del Papa a España más cerca?

¿El viaje del Papa Francisco a España más cerca? ¿En 2021?

En esta ocasión, volvió a ser Eva Fernández, la corresponsal de la Cadena Cope en el Vaticano (y que en los próximos días presenta un libro sobre el Pontífice (“Francisco, el Papa de la ternura”) en Madrid), quien, en el avión del viaje del Papa a Rumanía, hizo entrega, en la mañana del viernes 31 de mayo, de un regalo a Francisco por parte de jóvenes estudiantes de la Universidad Pública de Navarra. ¿Y qué ocurrió? Así lo ha contado en twitter, Eva Fernández:

Misión cumplida: al #Papa le ha encantado el regalo de los jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Universidad Pública de #Navarra.

Le pedían comentar “Christus Vivit” con ellos en #España.

-Recuerde que 2021 es #AñoSantoCostelano

-¿Tendré que hacer el Camino? (responde Francisco)

-¡Estaríamos felices!

En esta ocasión, parece que el Papa está considerando seriamente viajar a España en 2021. La situación política -parece que no volveremos a tener un ciclo electoral en los próximos tres años- lo favorece, y tanto la Conferencia Episcopal como el Gobierno podrían oficializar la invitación a Francisco en los próximos meses.

¿Destinos? Indudablemente, Compostela. La tumba del Apóstol es un lugar que Francisco no ha visitado, y a donde quiere dirigirse. Pero, además, en 2021 se cumple medio siglo de la conversión de San Ignacio en Loyola.

¿Y qué ocurrió el 1521?

Herido en el castillo de Pamplona

1521: Tropas franco-navarras intentan reconquistar Navarra, conquistada en 1512 por Castilla. Hermanos de Francisco de Javier estaban integrados en estas tropas franco-navarras. Íñigo lucha con el ejército castellano. Se produce en mayo de aquel año de 1521 el llamado asedio al castillo de Pamplona, donde se halla Íñigo. El 20 de mayo de 1521, lunes de Pentecostés, una bomba de cañón atraviesa entre las piernas de Íñigo, con graves heridas en una y dañándole también la otra. El castillo cae dos días después. Se le practican a Íñigo las primeras curas y regresa a Loyola.

1521: Ya, en Loyola, comienza el proceso de recuperación de Íñigo, que va a resultar largo, complicado y doloroso. Durante la convalecencia dedica numerosos espacios de tiempo a la lectura. Entre los libros de la vieja biblioteca familiar del caserío de Loyola, Íñigo lee “La vida de Cristo” y “Flors sanctorum”. Comienza un lento y progresivo itinerario de conversión espiritual. Íñigo se replantea toda su vida –tenía ya 30 años– y hace autocrítica de su condición de soldado y caballero. Como final decisivo de este proceso de conversión, Íñigo tiene una visión de la Virgen con el Niño. Decide seguir más cerca a Jesucristo, trabajar por la evangelización y peregrinar a Tierra Santa para encontrarse con las huellas y los lugares del Santísima Humanidad de Nuestro Señor.

Los Ejercicios Espirituales y una nueva vida

1522: Abandona el caserío familiar de Loyola para seguir su nueva vocación y su deseo de peregrinar a Jerusalén. El 24 de marzo de aquel año llega al monasterio de Montserrat (Barcelona). Ante la imagen de la Virgen, cuelga su vestidura militar y abandona la basílica, harapiento y descalzo. De esta forma llega a la vecina Manresa, donde permanece diez meses, ayudado por un grupo de piadosas mujeres. Vive durante este tiempo en una cueva, en oración y ayuno. De esta experiencia nacen los Ejercicios Espirituales, corazón y nervio de la espiritualidad ignaciana. Los Ejercicios Espirituales serán editados en 1548. También la experiencia de Manresa le servirá para abandonar la idea de ser un peregrino solitario a cambio de un compromiso más apostólico con compañeros que le siguiesen en la empresa.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...