El Vaticano aclara que la posición del Papa sobre la unión homosexual fue «editada y no contextualizada»

Tal como publica el biográfo papal, Austen Ivereigh, en Twitter, el Vaticano ha enviado una carta a las Conferencias Episcopales buscando explicar los recientes comentarios del Papa Francisco sobre las uniones civiles, en el documental del ruso Evgeny Afineevsky, y «ha argumentado que las palabras del Papa fueron sacadas de contexto y que su posición no constituye un cambio en la enseñanza de la Iglesia sobre el tema».

La carta fue enviada desde la Secretaría de Estado del Vaticano a las conferencias episcopales de todo el mundo a través de sus embajadores el 30 de octubre para proporcionar claridad sobre las declaraciones del Papa durante el documental «Francesco». Titulada, «Para ayudar a comprender algunas de las expresiones del Papa en el documental, Francesco», la carta dice que su intención es ofrecer «puntos útiles de aclaración» sobre las palabras del Papa e insiste en que fue enviada «según sus instrucciones». La carta explica los antecedentes sobre el incidente, diciendo que hace más de un año se le preguntó al Papa durante una entrevista «dos preguntas diferentes en dos momentos diferentes que, en el documental mencionado anteriormente, fueron editadas y publicadas como una sola respuesta sin la debida contextualización, que ha generado confusión».

Señalando la afirmación del Papa en la película de que «los homosexuales tienen derecho a ser parte de la familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debe ser expulsado, o sentirse miserable por ello», decía la carta. Esta declaración era una referencia «a la necesidad pastoral de que, dentro de la familia, un hijo o hija con una orientación homosexual nunca debe ser discriminado». Luego se hizo referencia al párrafo 250 de la exhortación postsinodal de Francisco de 2016 Amoris Laetitia, que establece que «toda persona, independientemente de su orientación sexual, debe ser respetada en su dignidad y tratada con consideración, mientras que “toda señal de injusticia la discriminación” debe evitarse cuidadosamente, en particular cualquier forma de agresión y violencia».

Las familias cuyos miembros incluyen personas con atracción por el mismo sexo, continúa el párrafo, «deben recibir una guía pastoral respetuosa, de modo que aquellos que manifiestan una orientación homosexual puedan recibir la asistencia que necesitan para comprender y llevar a cabo plenamente la voluntad de Dios en sus vidas». Después, la carta explicaba que los comentarios del Papa sobre la convivencia civil se hicieron en respuesta a una pregunta separada sobre «una ley local de diez años en Argentina sobre ‘igualdad matrimonial de parejas del mismo sexo’ y su oposición a ellos como el entonces Arzobispo de Buenos Aires al respecto».

Sobre este punto, la carta decía que el Papa Francisco en la entrevista insistía en que «”es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual”, agregando que —en ese mismo contexto— había hablado de los derechos de estas personas a tener ciertos proteccion».

Este, decía la carta, es el contexto de la declaración del Papa en el documental de que «Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil (convivencia civil). De esa forma están cubiertos legalmente. Yo lo defendí». Citando una entrevista de 2014 que el Papa Francisco concedió al periódico italiano Corriere della Sera, como prueba del respaldo del Papa al matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer, la carta decía: «El matrimonio es entre un hombre y una mujer».



En la carta se expone que lo que Francisco dijo es que es «una incongruencia hablar de matrimonio homosexual», comentarios que fueron excluidos por el director ruso en su documental.

«Es evidente que el Papa se refirió a determinadas disposiciones estatales, no ciertamente a la doctrina de la Iglesia, numerosas veces reafirmada en el curso de los años», especificó la Santa Sede.

