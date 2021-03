El teólogo Jesús Espeja presenta con la HOAC su último libro sobre la mística en una sociedad fraterna

El próximo miércoles 17 de marzo a las 19 horas tendrá lugar de forma telemática la presentación de Jesús de Nazaret. La mística de una sociedad fraterna, con la intervención de su autor, el dominico y teólogo Jesús Espeja, y la responsable de Difusión de la HOAC, Teresa García.

Hay en nuestra sociedad hay muchas personas paralizadas que no se pueden valer por sí mismas porque no encuentran trabajo, porque tienen que aceptar las migajas que les ofrezcan, o porque incluso tienen que pedir limosna para sobrevivir. La situación se agrava con la pandemia. Nuestra Constitución proclama que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, la libre elección de profesión y oficio, la promoción a través del trabajo, y la remuneración para satisfacer sus necesidades y los de su familia, sin que pueda hacerse discriminación por razón de sexo». Pero las justas demandas durante los últimos años reclamando un trabajo digno, caen en el vacío. Sencillamente porque la ideología e interés del sistema es tener ganancias no para repartirlas sino para acaparar y conseguir el monopolio. En esa ideología, la persona no es fin, su dignidad no cuenta, solo vale si es útil o rentable.

Cuando urge una organización de la economía que esté al servicio de una vida digna para todas las personas, Jesús de Nazaret es una referencia decisiva. El Evangelio, plasmado en su conducta, proclama el profundo estupor ante la dignidad de la persona humana; en la promoción de una vida digna para todos se manifiesta la gloria, la verdad de Dios. Eso quiere decir el subtítulo de este libro: La mística de la sociedad fraterna.

En esa convicción ha sido redactado el libro. Pensando en tantas personas que, dentro del mundo del trabajo, sufriendo a veces atropellos, no se resignan y se afanan cada día por construir una sociedad más solidaria en orden a que todos podamos vivir con dignidad.

Primero se aproxima a lo que históricamente podemos saber sobre Jesús de Nazaret. Después a la interpretación creyente de aquella historia. Y finalmente medita sobre la invitación al seguimiento de Jesús.

Sobre el autor

Jesús Espeja Pardo. Espinosa de Cervera (Burgos). Dominico. Catedrático emérito de Teología en la Pontificia Facultad de San Esteban de Salamanca.

En este libro es fruto de su larga carrera como profesor y de su intensa actividad evangelizadora en la Vicaría de Vallecas con el obispo Alberto Iniesta; como director del Centro Fray Bartolomé de Las Casas en La Habana; y como profesor en CEBIPAL, Facultad de Teología del Episcopado Latinoamericano en Bogotá.

Autor de varias publicaciones sobre Jesucristo, la Iglesia, trabajo en el mundo obrero, espiritualidad de la liberación, etc. Con su opción por los pobres, desde hace muchos años acompaña como teólogo a la HOAC, siendo además autor habitual de la revista Noticias Obreras, una mirada cristiana del trabajo humano y el bien común.