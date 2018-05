El Santuario del Divino Amor recibe hoy, 1 de mayo, al Papa Francisco

En la fiesta de san José Obrero el Romano Pontífice inaugura el mes mariano con un Rosario por la Paz en Siria y en el mundo entero

A las 17 horas se puede ver en directo

Este martes 1 de mayo, fiesta de san José Obrero, el Papa Francisco realiza una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora del Divino Amor, en la zona rural romana de Castel di Leva, donde iniciará el mes mariano.

El Santo Padre rezará el Rosario en el Santuario antiguo, ante la imagen de la Virgen del Milagro, y tal como él mismo anunciara este domingo, rezará especialmente por la paz en el mundo y en Siria:

“Rezaremos el Rosario – dijo – orando en particular por la paz en Siria y en el mundo entero. Los invito a unirse espiritualmente y a extender en todo el mes de mayo la oración del Rosario por la paz”.

Sucesivamente el Obispo de Roma encontrará a las comunidades de los Oblatos Hijos de Nuestra Señora del Divino Amor y de las Hijas de Nuestra Señora del Divino Amor, que obran en el santuario y bendecirá la tumba del Siervo de Dios don Umberto Terenzi, primer Rector y párroco del Divino Amor y fundador de las dos congregaciones religiosas.

El rector del Santuario, el padre Luciano Chagas Costa, explica ante nuestros micrófonos que para esta visita tan importante, se han preparado principalmente con la oración. “Los peregrinos están entusiasmados, me llegaron mensajes también desde el exterior: personas que seguirán la visita en streaming y que se dijeron alegres por este don del cielo”.

“Papa Francisco – prosigue el padre Chagas Costa – continua la tradición de los Pontífices, quienes, el primero de mayo, han querido estar presentes en nuestro Santuario para inaugurar oficialmente el mes mariano, y para pedir a la Virgen María la paz para el mundo entero”. “Estoy convencido que el encuentro traerá frutos abundantes. Ante todo el cambio en los corazones, también en aquellos más endurecidos”.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...