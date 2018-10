El sacerdote Juan Ramón García-Morato Soto, nuevo rector de la basílica San Miguel

Nuevo Rector Basílica San Miguel

NUEVO RECTOR EN LA BASÍLICA PONTIFICIA DE SAN MIGUEL

Juan Ramón García-Morato Soto (Madrid, 1948) es Doctor en Teología (Universidad de Navarra) y Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad Complutense).

Ordenado sacerdote por San Juan Pablo II en Valencia.

Ha trabajado 30 años con universitarios y ha formado parte del equipo asesor de Pastoral Universitaria del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades (CEE), de 2015 a 2018.

Madrid. 1 de octubre.

El pasado día 29 de septiembre ha tomado posesión el nuevo Rector de la Basílica Pontifica de San Miguel, en el trascurso de una concelebración de la Eucaristía, presidida por el Nuncio Apostólico en España, Su Excelencia Mons. Renzo Fratini, al que acompañaba el Vicario de la Prelatura del Opus Dei en España, Mons. Ramón Herrando y el Rector saliente, Javier Lainez, que dirigió al comienzo unas palabras a su sucesor y a la asamblea reunida.

El nuevo Rector, al final de la celebración, además de agradecer todo cuanto ha recibido de su familia, de sus alumnos y de sus amigos, pidió oraciones por el próximo Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, y por el Papa Francisco y todas sus tareas. Y ofreció a todos los presentes el consejo que recibió el día de su ordenación sacerdotal de un sacerdote anciano: “Juan Ramón, pídele a Dios todos los días no juzgar nunca, a nadie, por nada. Sólo así podrás ayudar a la gente”.

En el templo, le acompañaban fieles que participan de la vida de la Basílica desde el comienzo de los años 50; además de la Junta de Gobierno y miembros de la Hermandad de “Los Estudiantes” y de la Asociación Solidaria San Miguel, junto a personas que colaboran con la Basílica de manera habitual.

Por otra parte, estaban presentes numerosos familiares y antiguos alumnos que ahora trabajan en Madrid o en lugares cercanos. Y el Decano y otros profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, con quienes ha trabajado estos años.

El nuevo rector es autor de 4 libros, 6 capítulos de libros y varios artículos de divulgación. Ha sido profesor de Antropología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, en la que ha trabajado desde 1987. Y por sugerencia de sus alumnos, las líneas de trabajo interdisciplinarmás relevantes han sido: Antropología del perdón; Antropología de la corporalidad, de la afectividad y de la sexualidad, y Diálogo Fe y Ciencia.

El grupo Alborada cantó la Misa de San Miguel Arcángel, compuesta por Carlos Criado para esta Basílica.

También participaron en la concelebración de la Eucaristía el Deán de la Catedral y Párroco de La Almudena y el Deán Emérito; el delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, párroco de San Isidro, y el párroco de San Andrés, junto a los Consejeros de la Nunciatura Apostólica, y el Delegado Episcopal de Pastoral Universitaria de la diócesis de Zamora, amigo personal del nuevo Rector.

Juan Ramón García-Morato

